吹南風晒音樂 謝雷石中玉25日台東演出

頗受台東民眾歡迎的「2022吹南風晒音樂」活動，25日在台東藍晒圖廣場旁步道熱情開唱，將邀請金曲歌王謝雷、妖姬歌后石中玉登場。

台東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科長林俐志今天告訴中央社記者，「吹南風晒音樂」活動25日（星期六）下午3時至6時登場，謝雷和石中玉都是有豐富的舞台經驗，將陪伴民眾度過歡笑十足的午後時光，喜歡他們的朋友千萬不能錯過。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，吹南風晒音樂來到第4年，已經成為台東在地的音樂品牌，輕鬆悠閒的活動氛圍逐漸變成全家大小會一起參與的活動之一，於市區定時定點的老歌活動不僅有「吹南風晒音樂」及「那年，我們一起聽的歌」，這2個專屬樂齡朋友的活動深受大家喜愛。

她說，今年持續規劃辦理，尤其找未曾來過台東的藝人朋友，更是縣政府首要的邀請對象，期盼能讓台東朋友們看到更多不一樣的新面孔，透過老歌再一次重溫記憶中的感動。

台東縣政府文化處表示，為落實中央COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，應全程佩戴口罩，除補充水分外，進入活動會場需量體溫及消毒，注意自身健康狀況，與他人保持適當距離，發燒或有呼吸道症狀者，應儘速就醫後在家休息避免外出。