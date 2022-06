台東史前館中庭鋪人工草皮？館方：避免滲漏水至典藏室

國立台灣史前文化博物館,歷時2年閉館整建、展場更新,明起重新開放部分空間,但新整建中庭廣場未種植天然草皮、改鋪人工草皮,引發「台東還鋪人工草皮」質疑,館方說明草皮下方為典藏庫及機房區,為避免天然草皮滲漏水風險,才改人工草皮設計。

史前館組長高筱慧說明,中庭原本是素地廣場,這次閉館整建原始設計,希望廣場色彩更亮麗、功能更活用,建築師原本設計也是天然草皮,但考量建物先天結構、樓板狀況,廣場正下方為典藏庫和系統運作機房,種植天然草皮必須要再下挖、施作防水工程,但工程可能造成更多樓層板問題。

高筱慧說,雖然建築原設計樓層板抗壓力應該沒問題,但這20年來經過多次地震,很可能有某些未發現問題,如果種植草皮因為滲漏水,後續要投入的改善、整建經費可能超過原本預算,經考量後認為現在許多建築、機場內部都改用人工草皮,未來養護上也可減少負擔。

台灣史前文化博物館,明日重新開放部分空間,包含入口草坡、1樓多功能空間、2樓第一及第二特展室,但常設展廳及探索館目前仍在施作中,尚無法對外開放。