聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東史前館中庭鋪人工草皮？館方：避免滲漏水至典藏室
國立台灣史前文化博物館，歷時2年閉館整建、展場更新，明起重新開放部分空間，但新整建中庭廣場未種植天然草皮、改鋪人工草皮，引發「台東還鋪人工草皮」質疑，館方說明草皮下方為典藏庫及機房區，為避免天然草皮滲漏水風險，才改人工草皮設計。
史前館組長高筱慧說明，中庭原本是素地廣場，這次閉館整建原始設計，希望廣場色彩更亮麗、功能更活用，建築師原本設計也是天然草皮，但考量建物先天結構、樓板狀況，廣場正下方為典藏庫和系統運作機房，種植天然草皮必須要再下挖、施作防水工程，但工程可能造成更多樓層板問題。
高筱慧說，雖然建築原設計樓層板抗壓力應該沒問題，但這20年來經過多次地震，很可能有某些未發現問題，如果種植草皮因為滲漏水，後續要投入的改善、整建經費可能超過原本預算，經考量後認為現在許多建築、機場內部都改用人工草皮，未來養護上也可減少負擔。
台灣史前文化博物館，明日重新開放部分空間，包含入口草坡、1樓多功能空間、2樓第一及第二特展室，但常設展廳及探索館目前仍在施作中，尚無法對外開放。
明開放的「這個 NEW 博物館」與「我們 /Women 的歷史之前與之後」2檔特展，開放民眾或團體預約參觀，每日開放9點、11點半、下午2點三個場次，配合人流及容量總量管制每場次開放200人預約，參觀時段為2小時，各場次間將搭配環境清消作業。預約制申請參觀https://reurl.cc/2ZerVX，洽詢電話：089-381166*755。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言