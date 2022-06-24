快訊

烏克蘭終成歐盟候選國！澤倫斯基大讚：歷史性一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東史前館中庭鋪人工草皮？館方：避免滲漏水至典藏室

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
史前館明開放「這個 NEW 博物館」與「我們 /Women 的歷史之前與之後」2檔特展。記者卜敏正／攝影
史前館明開放「這個 NEW 博物館」與「我們 /Women 的歷史之前與之後」2檔特展。記者卜敏正／攝影

國立台灣史前文化博物館，歷時2年閉館整建、展場更新，明起重新開放部分空間，但新整建中庭廣場未種植天然草皮、改鋪人工草皮，引發「台東還鋪人工草皮」質疑，館方說明草皮下方為典藏庫及機房區，為避免天然草皮滲漏水風險，才改人工草皮設計。

史前館組長高筱慧說明，中庭原本是素地廣場，這次閉館整建原始設計，希望廣場色彩更亮麗、功能更活用，建築師原本設計也是天然草皮，但考量建物先天結構、樓板狀況，廣場正下方為典藏庫和系統運作機房，種植天然草皮必須要再下挖、施作防水工程，但工程可能造成更多樓層板問題。

高筱慧說，雖然建築原設計樓層板抗壓力應該沒問題，但這20年來經過多次地震，很可能有某些未發現問題，如果種植草皮因為滲漏水，後續要投入的改善、整建經費可能超過原本預算，經考量後認為現在許多建築、機場內部都改用人工草皮，未來養護上也可減少負擔。

台灣史前文化博物館，明日重新開放部分空間，包含入口草坡、1樓多功能空間、2樓第一及第二特展室，但常設展廳及探索館目前仍在施作中，尚無法對外開放。

明開放的「這個 NEW 博物館」與「我們 /Women 的歷史之前與之後」2檔特展，開放民眾或團體預約參觀，每日開放9點、11點半、下午2點三個場次，配合人流及容量總量管制每場次開放200人預約，參觀時段為2小時，各場次間將搭配環境清消作業。預約制申請參觀https://reurl.cc/2ZerVX，洽詢電話：089-381166*755。

史前館的大廳整建後更為明亮。記者卜敏正／攝影
史前館的大廳整建後更為明亮。記者卜敏正／攝影
史前館為了減少草皮滲漏水到 地下典藏室，中庭廣場改鋪人工草皮。記者卜敏正／攝影
史前館為了減少草皮滲漏水到 地下典藏室，中庭廣場改鋪人工草皮。記者卜敏正／攝影
史前館明開放「這個 NEW 博物館」與「我們 /Women 的歷史之前與之後」2檔特展。記者卜敏正／攝影
史前館明開放「這個 NEW 博物館」與「我們 /Women 的歷史之前與之後」2檔特展。記者卜敏正／攝影
史前館明開放「這個 NEW 博物館」與「我們 /Women 的歷史之前與之後」2檔特展。記者卜敏正／攝影
史前館明開放「這個 NEW 博物館」與「我們 /Women 的歷史之前與之後」2檔特展。記者卜敏正／攝影
史前館為了減少草皮滲漏水到 地下典藏室，中庭廣場改鋪人工草皮。記者卜敏正／攝影
史前館為了減少草皮滲漏水到 地下典藏室，中庭廣場改鋪人工草皮。記者卜敏正／攝影

建築 博物館

延伸閱讀

台東友善親子空間：史前館旁康樂巨石公園拚10月完工

闊別2年即將重啟 史前館「這個NEW博物館」搶先看

中華電實施傳統網路IP化 力拚2050零碳排

堅持不加班！企鵝每天閉館前10分鐘 集體朝後門前進「排隊等下班」

相關新聞

台東史前館中庭鋪人工草皮？館方：避免滲漏水至典藏室

國立台灣史前文化博物館，歷時2年閉館整建、展場更新，明起重新開放部分空間，但新整建中庭廣場未種植天然草皮、改鋪人工草皮，...

鹿野、知本、東海岸 嚴格取締烏賊車

暑假旅遊旺季及熱氣球嘉年華將至，地方憂心大批車潮湧入鹿野高台製造空氣汙染。台東縣環保局表示，已將烏賊車列取締重點，並公告...

民間企業捐贈1000劑快篩試劑 基隆3身心障礙團體受惠

基隆市立委蔡適應及市議員張顥瀚媒合旅遊家旅行社、曜群生醫公司，今天捐贈1000劑的快篩試劑給基隆市脊髓損傷者協會、自閉症...

蔡適應牽線北醫盟挺基隆醫護 今捐贈1.5萬個N95口罩

社團法人台灣台北醫療聯盟協會理事長趙忠傑聯合醫界友人，募集1萬1500個N95口罩，分別捐贈給三軍總醫院基隆分院、衛福部...

花蓮購物節7月中旬開跑 在地消費滿百元就可抽大獎

國旅振興補助將在7月中旬啟動，花蓮縣政府同步推出「花蓮振興購物節」，12周活動期間，只要在花蓮逾千家特約商店消費滿百元，...

宜蘭振興推消費抽大獎 5個月創造8.6億觀光產值

去年疫情趨緩，宜蘭縣政府為促進觀光產業復甦，推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」振興活動，如消費滿額抽百萬名車、食宿遊購行5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。