民間企業捐贈1000劑快篩試劑 基隆3身心障礙團體受惠
基隆市立委蔡適應及市議員張顥瀚媒合旅遊家旅行社、曜群生醫公司，今天捐贈1000劑的快篩試劑給基隆市脊髓損傷者協會、自閉症家長協會及腎友協會，希望有限的醫療資源能幫助需要的人，讓身障者的防疫措施可以做的更貼切確實。
基市府社會處表示，日前已發送中、低收入戶民眾每人5劑快篩試劑，為了照顧更多弱勢團體，協調將蔡適應及張顥瀚募集來的民間資源，分送3個身障協會團體，讓有需求的身障者能在第一時間獲得關懷。
旅遊家旅行社董事江振聲表示，他是基隆子弟，經營事業道路上曾經得到許多人的支持與幫助，這次投身公益，希望透過公私協力合作，將快篩試劑提供給需要的身心障礙團體及弱勢民眾，回饋社會。
社會處長吳挺鋒說，雖然疫情漸漸趨緩，但快篩劑的需求還是很迫切，購買試劑仍會造成身障家庭的經濟負擔。身障者的身體機能原本就比一般人虛弱，也常因為身體狀況常會有併發症發生，再加上洗腎的身障者，固定每2天就要前往醫院或洗腎中心做洗腎，很容易被染疫，獲得民間捐贈快篩試劑，有助身心障者防疫措施做的更確實。
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