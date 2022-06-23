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蔡適應牽線北醫盟挺基隆醫護 今捐贈1.5萬個N95口罩

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立委蔡適應牽線北醫盟募集1萬1500個N95口罩，今天分別捐贈給基隆的醫院和診所。記者邱瑞杰／攝影
立委蔡適應牽線北醫盟募集1萬1500個N95口罩，今天分別捐贈給基隆的醫院和診所。記者邱瑞杰／攝影

社團法人台灣台北醫療聯盟協會理事長趙忠傑聯合醫界友人，募集1萬1500個N95口罩，分別捐贈給三軍總醫院基隆分院、衛福部基隆醫院、市立基隆醫院、基隆長庚醫院院、台灣礦工醫院5家醫院和基層診所，希望醫護人員能有更好防護口罩，在第一線照護國人健康。

這項捐贈案由立委蔡適應牽線，他說，疫情開始後，第一線醫護人員的醫療耗材使用量相當龐大，日前他和趙忠傑已經有募集過一次口罩，這次再次募集N95口罩，感謝每位在第一線的醫護人員守護國人的健康。

趙忠傑表示，近期雖然疫情趨緩，但是Omicron變異株的威脅還在，希望募集到的N95口罩，能夠幫助到基隆的醫護人員。未來他還會持續的來募集快篩試劑等物資，幫助更多在第一線工作的醫護人員。

三總基隆分院院長林致源說，基隆的染疫狀況走在全國前面，特別重視第一線人員的防護裝備，包含專責病房、急重症病房，接觸比較高危險病人的醫療人員，都會好好的利用這批N95口罩。

部基院長林慶豐表示，醫院從疫情開始後，就大量的收治染疫的病患，至今收治了2千多名中重症病患，還有一些確診的病患需要開刀，衛材的消耗相當龐大，這些N95口罩是第一線醫護人員的及時雨。

口罩 基隆 醫護人員 蔡適應

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