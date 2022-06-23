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花蓮購物節7月中旬開跑 在地消費滿百元就可抽大獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮購物節2.0將於下月開跑，在花蓮消費滿100元就可參加抽獎。記者王燕華／攝影
花蓮購物節2.0將於下月開跑，在花蓮消費滿100元就可參加抽獎。記者王燕華／攝影

國旅振興補助將在7月中旬啟動，花蓮縣政府同步推出「花蓮振興購物節」，12周活動期間，只要在花蓮逾千家特約商店消費滿百元，就可抽獎，最大獎是價值超過3萬元的家電或3C產品。

花蓮縣長徐榛蔚與縣商業會理事長施勝郎、花蓮觀光協會理事長陳義豐，今天啟動「花蓮購物節2.0」，宣布活動即將開跑，也廣邀縣內店家加入。徐榛蔚說，今年1月推出的「花蓮購物節1.0」，是以縣民為對象，在4月圓滿落幕，創造上億元消費額。為迎接暑假觀光熱潮，再推出購物節2.0，擴大到全國民眾都有參與抽獎機會，盼振興縣內百工百業，帶動經濟發展。

縣府青年發展中心執行長明良臻說明，「購物節1.0」有1200家特約店家，這次再擴大並持續招商，所有合作店家都發給貼紙供辨識，官網也有特約店家名單。民眾只要在特約店家消費滿百元，掃瞄店家QR Code並上網登錄資料，就可抽獎。

7月15日至9月底，為期12周，分成北、中、南3區，北區包含秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉等，中區為壽豐鄉、光復鄉、萬榮鄉、豐濱鄉等，南區為瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉，每周分區輪流抽獎，獎品包含家電、3C產品、花蓮好米等共120份，總值超過200萬元。

花蓮觀光業受這波疫情極大衝擊，隨著疫情趨緩，業界對中央、地方的振興措施都相當期待。花蓮觀光協會理事長陳義豐說，政府之前推出「安心旅遊」國旅補助，花蓮觀光人潮盛況空前，光是自由行就補助58萬筆，高居全台第一。

這次縣府推出購物節2.0，加上中央的旅宿補助案、縣府推的團客補助、散客抽特斯拉等活動，他相信花蓮一定能夠再次成為遊客出遊的第一名。

花蓮購物節2.0將於下月開跑，在花蓮消費滿100元就可參加抽獎。記者王燕華／攝影
花蓮購物節2.0將於下月開跑，在花蓮消費滿100元就可參加抽獎。記者王燕華／攝影

花蓮 國旅補助

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