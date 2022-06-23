宜蘭振興推消費抽大獎 5個月創造8.6億觀光產值

去年疫情趨緩，宜蘭縣政府為促進觀光產業復甦，推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」振興活動，如消費滿額抽百萬名車、食宿遊購行5折起等優惠方案，已於4月結束，創造約8.6億元的經濟效益。縣府今在中興文創園區舉辦頒獎典禮，包含2位賓士得主等人開心來領獎。

活動從去年11月22日至今年4月30日，包含消費滿額抽百萬名車、住宿加碼送電子消費抵用券、食宿遊購行5折起、趣遊宜蘭-團體旅遊補助、景區展館門票優惠等方案。

縣府指出，民眾於活動期間在宜蘭單筆消費滿200元，完成發票登錄即可參加抽獎，累計登錄11萬7499張發票、消費金額達3億4988萬元，趣遊宜蘭-團體旅遊補助所創造的觀光產值則有5.19億元，縣內旅遊呈現活絡氣氛。

「五告誠意 FUN心遊蘭陽」振興活動共有86個豐富獎項，除了2台價值210萬元的賓士轎車、Gogoro電動機車，還有iPhone 13 PRO、iPad mini、洗脫烘滾筒洗衣機、液晶電視、空氣清淨機等，透過2次線上直播抽出幸運兒，縣長林姿妙今天在中興文創園區公開頒獎。

縣府表示，「消費滿額抽百萬名車」均獎落宜蘭，縣長林姿妙也在2次抽獎過程，親自致電給2位賓士轎車得主的礁溪黃小姐、頭城陳先生，2人今天也帶著家人到場領獎。其他獎項得獎者遍及雙北、桃園，還遠到彰化、台南。