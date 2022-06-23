廚工備早餐讓幼兒少吃含糖食物 基隆隆聖附幼獲獎

基隆市隆聖國民小學附設幼兒園為了幼兒健康，商請廚工提早到校準備早餐，家長就不用再買奶茶、甜土司給小朋友吃。一般公幼下午4點放學，為了讓家長安心工作，隆聖附幼提供到下午6點的課後留園服務。園方的付出受教育部肯定，獲頒今年「杏壇芬芳獎」團體獎。

基市府教育處表示，隆聖國小位於安樂區與新北市萬里區交界區域，屬基隆邊陲。當地許多幼兒家長在基隆市區或外縣市謀生，照顧孩子難以面面俱到，不少孩子的早餐都是奶茶和甜土司。園方擔心糖分攝取過多，會導致孩童亢奮，影響學習穩定度。為了改善幼生早餐品質，廚工阿姨專程提早到校，讓幼兒吃到更健康營養的早餐。

一般公幼下午4點放學時間，讓許多仰賴雙薪才能應付家庭開銷的家長苦惱。隆聖附幼為協助家長安心工作，平日和寒暑假都提供到下午6點的課後留園服務。附幼主任黃玉玲與老師還會自掏腰包，買小點心給得等待爸媽到天黑的孩子享用。

隆聖附近有一群來自破碎或暴力家庭，被安置在寄養家庭的幼兒，其中有些人有情緒障礙、行為偏差或發展遲緩情況。不同孩子有著不同的生命議題，隆聖附幼的老師會針對孩子的個別需求提供照顧，盡力做好孩子生命中「擺渡人」的角色。

黃玉玲帶領的團隊認為照顧孩子是他們該做的事，也一定有人做的比他們更好。教育處和隆聖國小則認為附幼團隊的努力，應該讓外界看見，鼓勵報名杏壇芬芳獎評選。