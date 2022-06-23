台東縣獲贈負壓隔離艙 離島後送多一層防護

台東縣綠島及蘭嶼2離島確診數累計共1042人，空勤協助後送緊急確診患者任務頻繁，而確診個案專用負壓隔離艙的設備就非常重要，今天有善心人士捐贈1套負壓隔離艙給台東縣衛生局，讓空中救護多一層保護。

衛生局長黃明恩說，2離島確診累計破千人，空勤總隊至今已後送5位離島確診個案至台東醫院診治，目前台東縣是全國空中後送唯一具負壓隔離艙設備的縣市，除裝載確診個案外，亦可降低執勤人員受傳染病威脅。

捐贈啟用儀式今天在空中勤務總隊第三大隊第三隊舉行，黃明恩代表縣長饒慶鈴致贈感謝狀給捐贈者代表詹凱棋小姐。空勤第三隊現有1套負壓隔離艙，如今再增添1套，未來，後送確診患者可將輪替使用，甚至同步2離島使用。

據衛生局統計，綠島確診人數累計401人、蘭嶼則有641人，空勤緊急後送台東救治共計5人，其中還包括1名8個月大男嬰，而後送確診患者都使用負壓隔離艙。