吉安鄉動員村鄰長總體檢巷弄排水溝蓋 改善老舊建設

花蓮吉安鄉公所為守護鄉親行走、行車安全，啟動「全鄉水溝蓋全面性普查工作」，與全鄉18位村長、567位鄰長合作，實施安全總體檢。原先要花2年時間巡查，在村鄰長協助下，只花2個月就完成查報，共有247件待修，逐步更新、改善全鄉老舊排水溝蓋，提升用路安全。

吉安鄉長游淑貞指出，鄉公所原訂雇用專人查報全鄉水溝蓋，經評估後預計需長達2年才足以走遍巷弄村鄰巡查完成，在代表會重視支持下，編列鄉自籌預算149萬元，於村鄰長基層座談會上，委由村鄰長詳實查估，歷經2個月查報作業，鄉公所獲報有247件待修案件，陸續修復建構。

鄉公所建設課長吳印浴表示，統計回報案件狀況，有涵蓋水溝蓋鏽蝕、變形、損壞、年久失修、溝面破損、明溝建議加蓋等，公所團隊不僅再次前往複勘查驗，並針對有立即危險性的區段，通知合約廠商派員修復，而未有立即危險性的案件，也先記錄逐一改善。針對部分位於私人土地或非隸屬鄉公所管轄的區域，鄉公所也發文通知權管單位，列入追蹤監管待改善案件。

吳印浴說，鄉公所已將水溝蓋普查作業納入年度重點計畫，並採取村鄰長與住民主動巡查方式，將鄉內的水溝蓋逐一評估風險。