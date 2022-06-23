快訊

憂猴痘來襲…疾管署公告為第二類法定傳染病 24小時內需通報

1歲男嬰急救中！兩30多歲男都打完三劑 發病三天內死亡

直播／本土今增4萬8283例、死亡166人 整體疫情下降7.5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吉安鄉動員村鄰長總體檢巷弄排水溝蓋 改善老舊建設

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
部分水溝蓋因年久失修，造成道路不平，影響行人、行車安全。圖／吉安鄉公所提供
部分水溝蓋因年久失修，造成道路不平，影響行人、行車安全。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉公所為守護鄉親行走、行車安全，啟動「全鄉水溝蓋全面性普查工作」，與全鄉18位村長、567位鄰長合作，實施安全總體檢。原先要花2年時間巡查，在村鄰長協助下，只花2個月就完成查報，共有247件待修，逐步更新、改善全鄉老舊排水溝蓋，提升用路安全。

吉安鄉長游淑貞指出，鄉公所原訂雇用專人查報全鄉水溝蓋，經評估後預計需長達2年才足以走遍巷弄村鄰巡查完成，在代表會重視支持下，編列鄉自籌預算149萬元，於村鄰長基層座談會上，委由村鄰長詳實查估，歷經2個月查報作業，鄉公所獲報有247件待修案件，陸續修復建構。

鄉公所建設課長吳印浴表示，統計回報案件狀況，有涵蓋水溝蓋鏽蝕、變形、損壞、年久失修、溝面破損、明溝建議加蓋等，公所團隊不僅再次前往複勘查驗，並針對有立即危險性的區段，通知合約廠商派員修復，而未有立即危險性的案件，也先記錄逐一改善。針對部分位於私人土地或非隸屬鄉公所管轄的區域，鄉公所也發文通知權管單位，列入追蹤監管待改善案件。

吳印浴說，鄉公所已將水溝蓋普查作業納入年度重點計畫，並採取村鄰長與住民主動巡查方式，將鄉內的水溝蓋逐一評估風險。

鄉公所表示，若鄉親發現鄉內公共設施有不良、損壞等情形，歡迎透過村鄰長及鄉公所官網、臉書及LINE群組等多元管道即時通報反應。

吉安鄉公所已將水溝蓋普查作業納入年度重點計畫，改善全鄉老舊排水溝蓋，提升用路安全。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉公所已將水溝蓋普查作業納入年度重點計畫，改善全鄉老舊排水溝蓋，提升用路安全。圖／吉安鄉公所提供
經吉安鄉村鄰長回報，及鄉公所通知廠商維修，許多水溝蓋變得平整、美觀。圖／吉安鄉公所提供
經吉安鄉村鄰長回報，及鄉公所通知廠商維修，許多水溝蓋變得平整、美觀。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所啟動「全鄉水溝蓋全面性普查工作」，與全鄉18位村長、567位鄰長合作，逐步更新、改善全鄉老舊排水溝蓋。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所啟動「全鄉水溝蓋全面性普查工作」，與全鄉18位村長、567位鄰長合作，逐步更新、改善全鄉老舊排水溝蓋。圖／吉安鄉公所提供

吉安

延伸閱讀

花蓮＋739 全縣確診人口占比16.4%

機車族惡夢！騎士誤闖陷阱區 過來人：停過一次就不敢了

礁溪文青景點「石板橋」古蹟園區 將新建特色公廁

鹿港線西水溝蓋遭竊 2男偷竊騎機車逃逸被捕

相關新聞

未檢驗合格「烏賊車」 台東這3處不能入 最高罰6萬

暑假旅遊旺季及熱氣球嘉年華即將到來，大批車潮將湧入台東鹿野高台，車輛排放廢氣恐製造當地空汙問題，尤其未檢驗合格的「烏賊車...

吉安鄉動員村鄰長總體檢巷弄排水溝蓋 改善老舊建設

花蓮吉安鄉公所為守護鄉親行走、行車安全，啟動「全鄉水溝蓋全面性普查工作」，與全鄉18位村長、567位鄰長合作，實施安全總...

財政部花蓮辦事處成立教保中心 蒙特梭利教學月費2千元

花蓮財政部國產署北區分署花蓮辦事處成立職場互助教保中心，將於8月開學，招收2至6歲幼兒，採蒙特梭利混齡教學，平價收費，每...

遠眺東市夜空雷雨交加 綠島民眾關心「還好嗎」

受到對流雨影響，台東市昨晚8時過後傾盆大雨，閃電照亮夜空，遠眺台東市的綠島民眾關心問「台東還好嗎」。2小時累積雨量20....

花蓮東大門新亮點 打造共融式公園

花蓮縣政府打造3座共融公園，投入近1億元。其中東大門夜市在經過祝融後，縣府興建「東大門共融公園」，不僅適合親子使用，也符...

宜蘭振興觀光 砸1.37億復辦童玩節

宜蘭國際童玩藝術節暌違2年重磅回歸，今年第21屆以「酷樂宜夏」為主題、「時空探索」為主軸，首度推出親子探索劇場《藝想保衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。