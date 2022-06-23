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未檢驗合格「烏賊車」 台東這3處不能入 最高罰6萬

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
未檢驗合格的「烏賊車」，駛入台東縣3處空品維護及質淨區，依車種處5百元至6萬元不等罰鍰。記者尤聰光／攝影
未檢驗合格的「烏賊車」，駛入台東縣3處空品維護及質淨區，依車種處5百元至6萬元不等罰鍰。記者尤聰光／攝影

暑假旅遊旺季及熱氣球嘉年華即將到來，大批車潮將湧入台東鹿野高台，車輛排放廢氣恐製造當地空汙問題，尤其未檢驗合格的「烏賊車」，環保局列為取締重點，並公告7月1日起畫設鹿野高台「空品維護區」，違規者依車種處5百元至6萬元不等罰鍰。

環保局長郭建成說，鹿野高台「空品維護區」，管制範圍為永安村龍馬路及高台路口起至鹿野高台園區，採三階段實施管制。目前已公告第一階段車輛管制規定，分別是機車（滿5年以上定期完成排氣檢驗）及第一期至第三期（2006年9月30日前出廠）柴油車

他強調，只要進入維護區前，須有檢測合格標章或文件，管制期間均會派員在維護區定點或不定期取締，一旦查獲違規，將依車種處5百元至6萬元不等罰鍰，並可按次處罰。另在所有縣境聯外道路裝設4處車牌辨識系統，篩選通知高汙染車輛到站檢測。

環保局表示，針對鹿野鄉1至3期柴油車285輛，已執行3次免費檢測服務，統計至目前已取得標章之車輛比例達79.3%，後續已安排提供第4次服務，並視情況持續提供服務該區域有需要車輛。除鹿野高台成為縣內首座「空品維護區」，另知本溫泉區及東海岸風景區也早已畫設「空品質淨區」，針對柴油車、機車等進行稽查攔檢，盼能有效杜絕烏賊車。

暑假旅遊旺季及熱氣球嘉年華即將到來，大批車潮將湧入台東鹿野高台，車輛排放廢氣恐製造當地空汙問題，尤其未檢驗合格的「烏賊車」，環保局列為取締重點，並公告7月1日起畫設鹿野高台「空品維護區」。記者尤聰光／攝影
暑假旅遊旺季及熱氣球嘉年華即將到來，大批車潮將湧入台東鹿野高台，車輛排放廢氣恐製造當地空汙問題，尤其未檢驗合格的「烏賊車」，環保局列為取締重點，並公告7月1日起畫設鹿野高台「空品維護區」。記者尤聰光／攝影

柴油車 烏賊 熱氣球嘉年華

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