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財政部花蓮辦事處成立教保中心 蒙特梭利教學月費2千元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國產署花蓮辦事處與台灣玩具圖書館協會簽約，委託辦理職場互助教保中心。圖／國有財產署提供
國產署花蓮辦事處與台灣玩具圖書館協會簽約，委託辦理職場互助教保中心。圖／國有財產署提供

花蓮財政部國產署北區分署花蓮辦事處成立職場互助教保中心，將於8月開學，招收2至6歲幼兒，採蒙特梭利混齡教學，平價收費，每人月費最多只收2000元，目前仍有名額，一般民眾都可報名。

國產署花蓮辦事處主任廖啟志說，配合政府鼓勵生育、提供讓家長安心就業的公共化教保服務，在花蓮市明禮路成立互助教保中心，目前已完成硬體工程，並與台灣玩具圖書館協會簽約，委託辦理。教保中心計畫採蒙特梭利混齡教學，培養孩子具有智慧與品格，因此接下來還要採購荷蘭蒙特梭利教具，預計7月開幕、8月1日開學。

教保中心上學時間為周一至周五上午8時至下午5時，首胎子女每月費用2000元、第2胎1000元、第3胎以上免費，低收、中低收入戶免收費。預計招收2到6歲幼兒共50個名額、採混齡制，共有6位專業教保服務人員，師生比約1比8至9，低於一般教保中心。

第一階段報名完成，正開放第二階段報名，可上臉書搜尋「財政部國有財產署北區分署花蓮辦事處職場互助教保服務中心-委託社團法人台灣玩具圖書館協會辦理-籌備處」，填寫GOOGLE表單即可。

花蓮 圖書館

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