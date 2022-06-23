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遠眺東市夜空雷雨交加 綠島民眾關心「還好嗎」
受到對流雨影響，台東市昨晚8時過後傾盆大雨，閃電照亮夜空，遠眺台東市的綠島民眾關心問「台東還好嗎」。2小時累積雨量20.5毫米，所幸未傳出重大災情。
受到午後對流雨旺盛影響，中央氣象局昨晚多次對台東地區發出閃電與劇烈降雨警報，晚上8時過後開始下雨、颳強風，同時伴隨如蜘蛛網般閃電，籠罩台東市區上空。
綠島陳姓民眾今天上午告訴中央社記者，從綠島遠眺台東夜空，就像有人拿著火把照亮天空，厚厚的雲層相當清楚，「不知道台東的朋友是否還平安」。
觀光局東部海岸國家風景區管理處長林維玲說，設置在綠島柴口的即時影像，也捕捉到台東市雷雨交加、閃電一道接著一道，照亮台東上空和海面。
昨晚雨勢雖然來得快，所幸約晚上10時雨停後市區積水也退，晚上8時至10時累積雨量20.5毫米。台東消防局表示，昨晚至今天清晨僅接獲1起災情通報，台東市中華大橋路燈遭強風吹倒，短暫影響交通，未造成用路人傷亡。
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