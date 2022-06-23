快訊

繼續隔空戰火！回應徐旭東「邏輯不通說」 蔡明忠自承頭腦不清：應更早推動公司轉型

「在學生無聊重考」醫學系佔名額 台大無法懲處、增列備取也難解

外送員「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊 麥當勞道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠眺東市夜空雷雨交加 綠島民眾關心「還好嗎」

中央社／ 台東縣23日電

受到對流雨影響，台東市昨晚8時過後傾盆大雨，閃電照亮夜空，遠眺台東市的綠島民眾關心問「台東還好嗎」。2小時累積雨量20.5毫米，所幸未傳出重大災情。

受到午後對流雨旺盛影響，中央氣象局昨晚多次對台東地區發出閃電與劇烈降雨警報，晚上8時過後開始下雨、颳強風，同時伴隨如蜘蛛網般閃電，籠罩台東市區上空。

綠島陳姓民眾今天上午告訴中央社記者，從綠島遠眺台東夜空，就像有人拿著火把照亮天空，厚厚的雲層相當清楚，「不知道台東的朋友是否還平安」。

觀光局東部海岸國家風景區管理處長林維玲說，設置在綠島柴口的即時影像，也捕捉到台東市雷雨交加、閃電一道接著一道，照亮台東上空和海面。

昨晚雨勢雖然來得快，所幸約晚上10時雨停後市區積水也退，晚上8時至10時累積雨量20.5毫米。台東消防局表示，昨晚至今天清晨僅接獲1起災情通報，台東市中華大橋路燈遭強風吹倒，短暫影響交通，未造成用路人傷亡。

台東 綠島 雨量

延伸閱讀

謝忻深夜發文聊男友照片竟是王少偉　網笑「許藍方在瞪妳」

台東海面出現「神秘巨山」？專家解密：天時地利才得見

台東／綠島朝日溫泉、觀海步道、小長城 賞奇岩怪石發揮想像力

綠島女遊客溺水 插管急救未脫離險境

相關新聞

未檢驗合格「烏賊車」 台東這3處不能入 最高罰6萬

暑假旅遊旺季及熱氣球嘉年華即將到來，大批車潮將湧入台東鹿野高台，車輛排放廢氣恐製造當地空汙問題，尤其未檢驗合格的「烏賊車...

財政部花蓮辦事處成立教保中心 蒙特梭利教學月費2千元

花蓮財政部國產署北區分署花蓮辦事處成立職場互助教保中心，將於8月開學，招收2至6歲幼兒，採蒙特梭利混齡教學，平價收費，每...

遠眺東市夜空雷雨交加 綠島民眾關心「還好嗎」

受到對流雨影響，台東市昨晚8時過後傾盆大雨，閃電照亮夜空，遠眺台東市的綠島民眾關心問「台東還好嗎」。2小時累積雨量20....

花蓮東大門新亮點 打造共融式公園

花蓮縣政府打造3座共融公園，投入近1億元。其中東大門夜市在經過祝融後，縣府興建「東大門共融公園」，不僅適合親子使用，也符...

宜蘭振興觀光 砸1.37億復辦童玩節

宜蘭國際童玩藝術節暌違2年重磅回歸，今年第21屆以「酷樂宜夏」為主題、「時空探索」為主軸，首度推出親子探索劇場《藝想保衛...

誤傳攤商確診…台東中央市場冷清 市長打氣

台東肉品市場員工確診，卻被誤傳中央市場有攤商確診，造成市場人潮銳減不到2成，攤商哀聲不斷，直呼快做不下去了。台東市長張國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。