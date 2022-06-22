花蓮稻田寫TAIWAN加油 農友盼疫情下傳遞正能量

花蓮玉里鎮農友康明義在收割後的田區，利用耕耘機翻土而成巨幅「TAIWAN 加油」他說，COVID-19疫情期間感受到氣氛低迷，希望台灣加油，為社會傳遞正能量。

康明義在臉書上貼出影片，只見一台耕耘機在收割完的田裡來回穿梭，把土地當成紙，一筆一畫寫下「TAIWAN 加油」文字，讓網友直呼「太感動了」。

田區位於玉里鎮春日里193縣道綠色隧道附近，海岸山脈下、秀姑巒溪旁，有著壯觀的梯田景觀與美麗的農村景色，目前正值一期稻作收割。

康明義利用6分大的田地來翻土創作，他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對國家經濟與生活造成影響，社會上有種低迷的氣氛，希望藉此帶給大家正面能量，同時為辛苦的防疫人員加油。

短短30秒影片，康明義花了35分鐘完成，他說「沒放樣、沒草稿，一切都是憑感覺」，看到花蓮農村美景與鼓舞文字確實療癒人心。