基隆長者打第4劑沒500禮券送8快篩 市府：當初有說等值

基隆市府自20日至24日比照前三劑造冊施打，進行65歲以上長輩第四劑施打，但很多長者反映現場沒有送500元禮券，只有送8支快篩試劑。市府說明，長者的健康才是最重要，為鼓勵長者出來施打，當初有說送500元等值禮品。

有民眾反映，他去七堵火車站打第四劑，領到的是8個快篩試劑，並沒有500元禮券，經現場理論才知道基隆沒有發500元禮券。還有不少暖暖的長者也說，沒有禮券只有拿到8支快篩試劑。

市議員連恩典表示，「有打有保庇」，民眾還要盡量施打，雖然現場並沒有發500元禮券改送快篩劑，也請長輩多包涵，健康才是最重要的。

市議員林旻勳則說，不少民眾反映，現場只有送8劑快篩試劑，經他了解，得到的答案是，中央原本為鼓勵施打說要送500元禮券及2劑快篩劑，市府加碼另外再送2劑，但是因中央預算經費不足，所以由地方改為改送8劑快篩劑。

市政府表示，市府自6月20日至24日比照前三劑造冊施打，進行65歲（原住民55歲）以上長輩第四劑施打，「免預約、免排隊，一定打得到」，為使長者不需自行到藥局，購買實名制快篩試劑，此次大型接種站服務，除送原來中央2支、市長加碼2支快篩試劑外，還送500元等值禮品快篩試劑4支。

市府表示，當初有說明是500元等值，是為了鼓勵民眾施打，還是呼籲長者多出來打第四劑，保護自己的健康最重要。

各區規畫施打地點，中山區，通化里民活動中心；仁愛區，仁愛區公所六樓禮堂；中正區，中正區公所七樓禮堂；信義區，信義區公所5樓；暖暖區，碇祥里民活動中心。

安樂區，慈濟靜思堂、新崙里民活動中心；七堵區，七堵火車站光明路側、實踐里民活動中心。此外，同時安排施打疫苗專屬公車、防疫計程車供長者使用，若需復康巴士者，可洽詢轄區公所或里長。