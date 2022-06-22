台東議員林威志詐助理費定讞 將解職由劉秋美遞補

台東縣議員林威志詐領助理費遭法院判處有期徒刑2年、緩刑4年，褫奪公權2年，昨天上訴期限屆，林威志和檢方均未上訴。林威志將解職由落選頭劉秋美遞補。

林威志遭檢舉詐領助理費，2020年底檢調發動偵查，將林威志收押，同年12月30日向台東地方法院提起公訴。

台東地檢署審酌林威志在偵查中自白犯行，並自動繳交全部所得財物新台幣58萬5941元，犯後態度良好等，建議台東地方法院，若林威志也能配合法院審理，給予量處適當之刑，以啟自新。

台東地方法院日前依違反貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判處林威志有期徒刑2年、緩刑4年，並應於判決確定後1年內，向公庫支付新台幣40萬元；另褫奪公權2年，犯罪所得沒收。

台東地方法院今天表示，林威志案的上訴期限是6月21日，今天上午法院確定林威志和地檢署均未上訴，全案定讞，法院後續會將結果通知相關單位。

根據選罷法74條，基層民意代表當選人如被褫奪公權，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，但遞補人員之得票數不得低於選舉委員會原公告該選舉區得票數最低之當選人得票數1/2。

查詢中央選委會選舉資料庫資料，2018年這屆台東縣議員選舉，台東第一選區選出10名縣議員，第10名的當選票數2361票，最高票落選是劉秋美2138票，符合遞補條件。

台東縣議會表示，目前尚未接會內政部和中央選委會相關通知，一旦接到林威志解職通知，將由劉秋美遞補，縣議會將儘速辦理。