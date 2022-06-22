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市場傳確診黑數人潮銳減 台東市長親逛打破謠言

中央社／ 台東縣22日電

5月間台東肉品市場因員工確診COVID-19休市，中央市場卻被傳言攤商裡有確診黑數，人潮因此銳減5成。台東市長張國洲今天親自到市場購買生鮮，破除謠言。

台東肉品市場5月20日有員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），包括殺豬和切肉人員，雖然緊急調派人力仍無法正常營運，於是休市4天；市場豬肉攤商跟著休市。

不過，中央市場卻被民眾傳言是有攤商確診，隱藏很多確診黑數，導致人潮下滑。張國洲今天率領台東市公所主管到中央市場購買生鮮，破除謠言。他說，中央市場規定攤商若確診，須依照中央規定進行通報、隔離，絕無隱匿。

為提供消費者安心購物環境，市場管理所每週一上午

及每週五下午進行市場環境消毒，並要求攤商、民眾都須戴口罩，落實防疫措施，請民眾安心來採買。

「以前市場內是人擠人，現在通道稀疏，一眼望去商家和客人一樣多」洪姓豬肉攤商說，自肉品市場員工確診後，買氣大受影響，大家以訛傳訛都不敢來中央市場。劉姓攤商則說，受疫情影響，漁貨進貨量減少約5成，客人一來都會買一週的量，不是沒人來，就是一次買很多。

台東 生鮮

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