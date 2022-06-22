宜蘭童玩節2022重磅回歸 逼真三角龍家族搶先亮相

宜蘭國際童玩藝術節睽違2年重磅回歸，今年第21屆以「酷樂宜夏」為主題、「時空探索」為主軸，首度推出親子探索劇場《藝想保衛隊－恐龍重生》，10隻逼真恐龍將與民眾近距離相見歡。縣府今舉辦啟動儀式記者會，三角龍家族搶先亮相，模樣栩栩如生，令人驚豔。

童玩節邁入第27年，將於7月2日至8月14日每天早上9點到晚上9點，在宜蘭縣冬山河親水公園登場。豐富內容聚焦遊戲、展覽、交流、演出共四大主軸。不只必玩的5大消暑水域設施，水上體驗風帆、輕艇、龍舟，新增陸域活動的高空腳踏車、200公尺長的高空滑降也很刺激。

今年邀請斯里蘭卡、泰國等國外民俗表演團隊來台交流，台灣的九天民俗技藝團、采風樂坊等團隊也將共襄盛舉，夜間還有全國首見的高空立體燈光水舞秀。另外，多元主題場館加入科技元素、虛擬實境即時互動，民眾可體驗遙控賽車、動手玩塗鴉等樂趣。

縣府今舉辦童玩節啟動儀式記者會，除了WCA世界小丑大賽冠軍的「天馬戲創作劇團」帶來熱鬧、有趣的演出，首次推出親子劇《藝想保衛隊—恐龍重生》的三角龍家族也搶先曝光。縣府文化局表示，引進國外原裝擬真科技恐龍如暴龍、迅猛龍共10隻，要與大小朋友互動、熱鬧踩街。

縣長林姿妙表示，童玩節讓宜蘭縣躍入國際舞台，前兩年因疫情關係，2022年復辦，盼能帶動觀光、商機與士農工商的發展，邀請全國鄉親來「酷樂宜夏」從早玩到晚，縣府團隊防疫會戰戰兢兢、強力把關，且遵照中央指引滾動式調整。