夏雪芒果產量僅剩3成 饒慶鈴向港澳消費者說「歹勢啦」

台東夏雪芒果今年產量僅剩往年3成，恐沒有多餘鮮果銷售到港澳，台東縣長饒慶鈴向港澳消費者說「歹勢啦」，不過，還是可以改吃夏雪乖乖。

台東縣政府今天宣布與雄獅旅行社合作，在鳴日號列車供應夏雪芒果鮮果切盤，另搭配台東熱氣球嘉年華，華信航空推出7月9日起週末搭乘松山往返台東班機，機上免費提供夏雪芒果蒟蒻凍飲。

饒慶鈴、果農及業者今天上午在民航局台東豐年機場共同宣布這項好消息，並試吃蒟蒻果凍；台東地區農會總幹事李建通和饒慶鈴讚不絕口。

饒慶鈴說，有芒果界LV稱號的「台東夏雪芒果」不僅國內叫好叫座，在港澳也大受歡迎，代理商搶訂單；但夏雪不是很好栽種，今年又碰上天候影響，產量只剩2到3成，因此「生吃都不夠了還曬乾」（台語），只能跟港澳消費者說「歹勢啦」。

不過，饒慶鈴透露，她問港澳盤商，今年的夏雪鮮果沒辦法到港澳地區，那夏雪芒果乖乖要不要，沒想到對方一口說「當然要，沒有鮮果，夏雪乖乖也好」。

饒慶鈴說，台東儘量維持頂級的鮮果上市，比較次級的果實不上市，次級果並不是品質不好，只是賣相不好，因此做成加工品如乖乖等。