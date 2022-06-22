三星推「買好梨抽好禮」 五結健走免費吃瓜

宜蘭以農立縣，優質地理環境孕育出各式特色農產品。三星上將梨的質佳味甜、口感清脆，6月正值產季，公所推出買梨抽液顯示器等大獎；五結鄉盛產瓜類，公所將於6月25日舉辦「瓜瓜推廣健行活動」，當天完成3公里健行的1500人，就能免費拿好吃的地瓜與南瓜。

三星上將梨栽種面積43公頃，有幸水梨、豐水梨、黃金梨等品種，果肉雪白、口感佳、細嫩汁多、果核細、甜度高，是炎炎夏日的消暑聖品。然而，今年疫情影響，造訪三星的遊客量銳減，公所推出「買好梨抽好禮」促銷活動，盼能帶動買氣、助農民提升銷售。

鄉長李志鏞表示，三星上將梨是在地高經濟價值農特產品，每年6月底至8月是產期。適逢夏天旅遊旺季，民眾凡於6月25日至8月31日，買10粒裝的上將梨禮盒，上臉書「三星鄉公所」按讚、登錄抽獎券序號，就有機會抽中10台32吋顯示器、三星米2公斤裝共100包，得獎名單9月2日揭曉。

另外，五結鄉位處於蘭陽溪南側，河川高灘地砂質土壤的透水性佳，富含豐富的有機質、鹽分，適合栽種瓜類，西瓜占地55公頃、南瓜15公頃、地瓜5公頃。公所為助農民行銷優質農產品，將於6月25日舉辦「瓜瓜推廣健行活動」。