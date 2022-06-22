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硬、韌、暖如台灣人特質 花蓮創「相思台灣」品牌

中央社／ 花蓮縣22日電

花蓮藝術工作者侯泰安、郭嘉吟、馬筱媛、林滿津等合作創立「相思台灣」藝術品牌，以國產材為主，製作各式桌椅，林滿津說，相思木「硬、韌、暖」符合台灣人的特質。

取名「相思台灣」不完全是因為相思木，因為作品也有用台灣檜木、台灣櫸木、台灣杉等製作，林滿津表示，曾有作家說「要寫好情詩就去談戀愛」這句話令她印象深刻，近年台灣人因疫情走不出去，她就想「與台灣來談一場戀愛吧！」於是「相思台灣」品牌誕生。

為進一步建立文化品牌及拓展文創加值，林滿津決定向經濟部智慧財產局申請商標，朝向以原創、原生、台灣美學、職人精神為理念的文化品牌邁進。幾經波折，「相思台灣」終於通過商標註冊，今天在她經營的維納斯藝廊舉行首發品牌發表記者會。

林滿津接受中央社記者訪問表示，相思樹分岔枝條多，一般很難做大型傢俱，且硬又具有韌性，製作時先「蒸炊」彎出所需要的曲線。北歐家具的木頭因生長在寒帶大多淺色，在亞熱帶的相思木顏色較深、醇厚，有溫暖的感覺，所以「硬、韌、暖」符合台灣人的特質。

出席活動的林務局花蓮林區管理處長黃群策致詞表示，台灣每年消耗木材700萬公噸，但自給率目前不到0.5%，大部分都使用國外的木材，但國外資源也會減少而做限制；台灣其實是有能力生產木材，只是早期發展時開發過量。

黃群策指出，林木是再生資源，只要符合環境生態的需求，是可以永續使用，所以政府近年推動國產材，林滿津之前標下林管處的台灣杉來創作，尤其以藝術方式讓價值變最高，也在地利用，是值得鼓勵的。

花蓮縣文化局副局長曾之妤表示，疫情下藝文界相當辛苦，看到「相思台灣」品牌的創立，符合原汁原創，在地職人精神，期許愈來愈國際化，讓花蓮被世界看見。

品牌 花蓮 台灣人

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