劍指基隆市長? 邱臣遠提5倡議:城博會勿變林右昌畢業展

為期10天的基隆城市博覽會落幕，被視為潛在基隆市長參選人的民眾黨立委邱臣遠今表示，城博會帶來的觀光人潮並未創造足夠的經濟效益，旅客反應也凸顯基隆缺乏交通配套、旅宿設施不足等問題。他並提出5大訴求，希望基隆城博會不要變成曇花一現般基隆市長林右昌的畢業展。

邱臣遠指出，他肯定這次城博會成功行銷基隆及免費公車接駁的安排，長期被詬病的和平島交通問題，在城博會也讓人看見公車接駁的可行模式，市府應延續辦理，不過除了4大展區，其他地區並未整理，凸顯基隆市容老舊、人口外移、交通及觀光建設不足等問題。且基隆港作為郵輪母港，城博會中卻少了「郵輪」重要的城市地標，交通部應協助引進郵輪，維持郵輪母港的地位，也讓基隆郵輪駐港的意象再生。

邱臣遠表示，基隆市政府斥資800萬為老舊公車重新塗裝，卻被遊客投訴下雨期間車內漏水，基隆市公車處155輛公車，52輛車齡超過10年、低底盤公車不到一半、電動公車掛零，基隆公車老舊、路線規畫不良、經常誤點又缺少YOUBIKE補足路網，嚴重影響觀光客體驗。

邱臣遠直言，基隆截至2022年4月底只有34家合法旅館、共1314個房間，與2014年底相比，7年只增加2間旅館、25個房間，成長幅度(1.9%)是全台倒數第二，致使多數旅客只能當日來回，無法隔夜體驗深度旅遊。探索夢號退出台灣市場也重創基隆觀光，邱臣遠建議交通部應協助引進其他大型郵輪業者，維持基隆郵輪母港的市場定位。

邱臣遠並提出五項觀光改善訴求，盡速改善基隆市路名牌標示，友善外地車輛及觀光客。引入YOUBIKE，規畫系統性自行車道，方便遊客與居民行的更便利。發展低碳綠色公共運具，汰換老舊公車為低地板電動公車；並應全面建置智慧公車站牌，改善不準點的問題。引進大型郵輪來作為海上特色旅館，改善在地旅宿供給，開發基隆觀光深度旅遊，留住遊客長期消費。深化海洋城市建設，加強北北基宜跨域合作，增闢基隆至北海岸及東北角海岸的藍色公路；加強行銷各種海洋觀光休閒活動。

民眾黨基隆市中山區議員參選人徐佑昇、中正區議員參選人林毓峯、信義區議員參選人紀珈、仁愛區議員參選人李依芩、安樂區議員參選人劉韋巡今也出席記者會，提出對基隆市政的願景。