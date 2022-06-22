慢性腎衰竭合併尿毒症 老太太不洗腎接受安寧療護離世

基隆市80多歲楊老太太是慢性腎衰竭患者，定期看診追蹤治療，後因惡化合併尿毒症後住院。醫師告知需要進行血液透析（俗稱洗腎）治療，老太太拒絕，並和家人達成安寧療護共識，由醫院依循醫病共享決策原則，提供適宜藥物緩解病人生理不適，最後圓滿而有尊嚴的善終。

衛生福利部基隆醫院腎臟科主任林吳烜說，依照衛生福利部中央健康保險署公告，除了癌症病人，另有8類疾病適用安寧緩和醫療與照護，分別為老年期及初老期器質性精神病態（失智症）、其他大腦變質、心臟衰竭、慢性氣道阻塞、肺部其他疾病、慢性肝病及肝硬化、急性腎衰竭與慢性腎衰竭病人。

院方表示，楊老太太體力漸漸不如以往，但受過傳統日式教育的她氣質優雅，堅持出門衣著得體，走路保持儀態，因此不願意拄柺杖上街。林吳烜先前在她回診時，建議挑選好看的柺杖，再搭配合宜的服裝，就不會顯得失禮，下次回診時，他還可在柺杖繫朵漂亮的蝴蝶結，楊老太太微笑答應。

3個月後的回診時間時間還沒到，楊老太太因慢性腎衰竭惡化合併尿毒症住院。林吳烜告知需要洗腎治療，但她有諸多疑慮，經過溝通，確認不想洗腎意願後，醫病和家屬在安寧家庭諮詢會議討論細節，最後決定依照楊老太太的心願，在不洗腎前提下進行安寧療護。

林吳烜說，安寧療護除治療病人生理上的病痛，也要注意病人心理層面的情緒壓力，更要考量到病人的人生價值觀、生命經驗以及家庭狀況等因素。以醫病共享決策（Shared Decision Making）確定病人對臨終的醫療選擇，是安寧緩和醫療介入的第一步，保障病患尊嚴與安寧死亡的善終權益。

楊老太太在安寧病房未做血液透析治療，取而代之的是安寧緩和醫療團隊，對楊老太太及家人進行心理關懷與靈性支持，提供舒適的陪伴空間，輔導家人完成道謝、道愛、道歉與道別的「四道」人生習題，並提供適宜藥物緩解病人生理上的不適，協助楊老太太安詳地走完人生最後一哩路。