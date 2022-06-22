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花蓮打造3座共融式公園 東大門公園成新亮點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府新設東大門共融公園，即將完工，縣長徐榛蔚（前）特地前往檢視遊具。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府新設東大門共融公園，即將完工，縣長徐榛蔚（前）特地前往檢視遊具。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府打造3座共融公園，投入近1億元。其中東大門夜市在經過祝融後，縣府興建「東大門共融公園」，不僅適合親子使用，也符合中老年人遊憩需求，斜坡步道旁增設造型遮陽棚，保留大片綠地，預計啟用後將成為新亮點，優化地景新風貌。

東大門夜市位於花蓮市中心重要連結據點，緊鄰日出香榭大道，串連太平洋公園、金三角商圈，並以兩潭自行車道連接七星潭、鯉魚潭等重要景點，而東大門共融公園就位於夜市的南側。

在2019年6月3日清晨，東大門夜市突發生火災，縣府整修部分區域，執行「陽光電城設施火災拆除及修坡與地景營造工程及共融公園設施改善工程」，目前工程已到第2階段的修坡與地景營造，預計6月底完工。

縣府建設處長鄧子榆說，工程預算經費近4500萬元，為滿足各年齡層及特殊需求孩子的身心發展，以共融式公園形式規畫設計，並在原住民一條街兩旁新設鋪面。

縣長徐榛蔚在臉書預告，東大門共融公園不僅是親子樂遊的多元遊憩場域，更結合藝術新美學，優化在地觀光產業，公園還興建藝文活動的舞台，未來民眾能夜訪東大門夜市，也可在白天前往共融公園享受悠閒時光。

另外的2座新共融式公園，分別是太平洋公園南濱段內的太平洋共融公園、玉里鎮民廣場前的玉里共融公園。太平洋共融公園決標金額約4700萬元，已於4月30日開工，除了整合、擴增既有遊戲區，並新設可供行動不便者使用的遊具；玉里共融公園建置經費為527萬多元，3月底已完工啟用。

花蓮縣政府興建「東大門共融公園」，不僅適合親子使用，也符合中老年人遊憩需求，保留大片綠地。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府興建「東大門共融公園」，不僅適合親子使用，也符合中老年人遊憩需求，保留大片綠地。圖／花蓮縣政府提供
東大門共融公園預計6月底完工，啟用後將成為新亮點。圖／花蓮縣政府提供
東大門共融公園預計6月底完工，啟用後將成為新亮點。圖／花蓮縣政府提供

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