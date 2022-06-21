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基隆嶼放流萬尾斑點石鯛 釣界「夢幻之魚」高經濟價值

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆嶼放流萬尾斑點石鯛，釣界「夢幻之魚」高經濟價值。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流萬尾斑點石鯛，釣界「夢幻之魚」高經濟價值。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天邀集潛水志工及海洋巡守隊，在基隆嶼周圍海域放流1萬多尾體長8公分以上的斑點石鯛魚苗，該魚種屬基隆沿近海域在地原生物種，在釣魚界有「夢幻之魚」之稱，具有高經濟食用價值。

市府產發處表示，近2年來從基隆嶼島礁磯釣釣友回饋，反映斑點石鯛數量明顯增加，顯示放流成效逐步顯見，未來將持續選擇如瓜子鱲（俗稱黑毛）、石鯛等原生魚種做為增殖放流的復育物種。

產發處長黃健峰說，往年市府基隆嶼魚苗放流活動，都有許多娛樂漁船、帆船等各式船艇義務支援搭載魚苗和民眾參與，今年因疫情無法擴大辦理，但海洋資源復育及棲地維護工作從未間斷，年初與財團法人靈鷲山佛教基金會，共同合作放流嘉鱲魚苗2萬5000尾。

市長林右昌表示，市府對海洋資源復育工作不遺餘力，每年所挑選放流魚種都是一時之選，首先一定是要屬於基隆在地原生魚種，其次關鍵就是養殖戶所繁養殖出來的魚苗要健康，再來整體魚苗運送作業配套完善，如陸上及海上運輸皆需常保低溫、供氧足夠，最後再由海洋巡守隊評估放流海況及海域深度幫魚苗挑選合適的環境，魚苗活存率若能提升，對於資源復育是相當有幫助。

各地不時傳出宗教團體放生，產發處表示，要有正確的放流復育觀念，在「對的時間、對的地點、放流對的魚種」，才能提升放流物種的活存率，避免放生變放死。

因此若有愛護海洋民間團體有申請放流程序及哪些物種適合何處放流等相關問題，可上網搜尋行政院農業委員會漁業署「水產動物增殖放流限制及應遵行事項」（https://reurl.cc/8oARDR），只要向中央主管機關漁業署或者是地方政府填寫放流申請書，並附上放流物種之藥物殘留檢驗證明及來源證明等相關文件，經核准後才能算是合法、正確放流。

基隆嶼放流萬尾斑點石鯛，釣界「夢幻之魚」高經濟價值。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流萬尾斑點石鯛，釣界「夢幻之魚」高經濟價值。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流萬尾斑點石鯛，釣界「夢幻之魚」高經濟價值。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流萬尾斑點石鯛，釣界「夢幻之魚」高經濟價值。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流萬尾斑點石鯛，釣界「夢幻之魚」高經濟價值。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼

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