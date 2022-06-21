基市信義花園獲頒韌性社區1星標章 全國公寓大廈拔頭籌
基隆市信義區東信里信義花園社區歷經3年多努力，深耕防災量能，成為全國第一個獲得內政部頒發韌性社區一星標章的公寓大廈型社區。基隆市副市長林永發今天將內政部標章轉交社區主委劉惠萍，讚許社區默默耕耘防災事務，期勉更多里鄰社區投入防救災行列，強化社區在地自助互助能力。
消防局表示，信義花園社區2019年起接受消防局輔導，推動防救災工作，從最初的團隊建立、防災領域啟蒙，到防救災組織成形，再經由成員進行社區環境診斷與災害對策研擬，擬定社區防災計畫，並透過防救災技能訓練與兵棋推演，將防災觀念付諸實行。
信義花園社區以降雨、坡地及地震等主題辦理防災宣導活動，多次帶領居民走訪社區環境脆弱點，認識社區災害潛勢，可在災前以社區LINE群組及時提供防救災訊息，並啟動社區防救災機制，以防災網絡強化緊密連結關係，提升社區韌性。
信義區長許雅紋表示，期望可以藉由推動第一個標章認證的韌性社區，逐步推廣鄰近社區一同為防救災領域盡一分心力。
消防局長陳龍輝說，過去相關防災社區工作，主要推動者為公部門單位，社區民眾總是擔任接受者角色，韌性社區強調社區民眾自主性，可以由民眾自主完成多數備災工作，提升社區的防災韌性，減少災害損失。
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