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影／暖暖運動公園兒童遊戲場啟用 截彎取直溜滑梯限2到12歲

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場溜滑梯，完工後限制12歲以上使用引發家長抱怨，市府從善如流「截彎取直」，改為約25公尺長，2到12歲都能玩，今天開幕啟用，另還有13歲以上使用的冒險區繩索攀爬網。市長林右昌說，改造後的遊戲場更符合全齡、共融的精神。

耗資近千萬元的暖暖運動公園遊戲場下午落成啟用，幼兒園小朋友唱跳表演揭開序幕，隨後搶先體驗遊樂場設施，地方多位議員、里長等共襄盛舉，很多民眾全家一起來同樂。

除有2到12歲可使用的溜滑梯、鳥巢盪鞦韆，還有5到12歲可以挑戰的水平吊梯，更有13歲以上可以使用的冒險區繩索攀爬網。小小孩可以到場內高低起伏的草皮跑跳，長青族群則可以在周邊的體健設施健身同樂。場內還有2處景觀平台，可眺望對面剛整修完畢的暖東苗圃，穿過吊橋就可以去認識苗圃植物。

林右昌表示，暖暖運動公園遊戲場原設置超長溜滑梯與攀爬架專供青少年使用之冒險區，以及有鳥巢盪鞦韆與體健設施的遊憩區，因民眾反應希望讓更多年齡層的小孩可以使用，體育場與廠商調整溜滑梯及相關設施，提供多元且不同程度的挑戰。

暖暖運動公園環場步道工程為1440萬元，今年2月先行驗收通過開放民眾運動使用，今天落成的暖暖運動公園遊戲場工程費940萬元，至於暖暖運動公園各運動場地坪及照明設施整修共計1031萬餘元，已竣工並進入驗收階段，預計7月中下旬啟用。

為提供友善休閒遊憩的活動空間，林右昌與教育處積極爭取中央補助，近3年內共投入3400餘萬元，包括立委蔡適應協助獲中央補助1945萬元，自籌的1467萬元，分別改善暖暖運動公園環場步道、兒童遊戲場、各運動場地地坪及照明更新等。

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影
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基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場啟用，25公尺長溜滑梯限2到12歲小朋友。記者游明煌／攝影

溜滑梯 林右昌 基隆

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