大三生林允澤「以影代眼」個展 陸海空拍基隆山海美景

今年才大三的林允澤成立「澤空拍」粉絲專頁，分享他5年多來在基隆上山、下海及空拍的影像，他對空拍很有興趣也十分堅持，以攝影大師齊柏林為學習的目標，即日起到7月20日在東岸商場的見書店舉行攝影展，分享他拍下的基隆山與海美景。

林允澤從高中時期就對家鄉基隆有濃濃的情懷，他愛上基隆的山海之美，在課餘時間，隨時帶著相機與空拍機拍攝，他說，用鏡頭來記錄家鄉的美，每個角落不同的角度，都有不同的感動，也有不同的風情。

林允澤表示，這次在見書店展出13張攝影平面作品，有疫情期間大武崙沙灘、白米甕砲台貨櫃輪進港、基隆港的老鷹攫取食物、潮境公園眺望九份黃金山城夜景等，他的作品從高空、夜景等不同視角詮釋這座海港城市。

「讓外地人重新認識基隆，在地人重新看見這座城市」林允澤說，個展取名「以影代眼」，希望大家透過鏡頭來看基隆，了解基隆的不一樣。

林允澤常到基隆各地空拍，他為了好畫面，常等待最佳構圖的時機，空拍也有不少故事，他分享空拍的經驗，曾有兩次拍攝時被老鷹抓走，但又都找回來的經驗。