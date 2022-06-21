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19年稱霸 宜蘭資源回收績效考核連續全國第一創紀錄

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
環保署舉辦環境保護績效考核績優機關頒獎，宜蘭縣榮獲1項金質獎、8項特優、1項優等，成績亮眼。記者戴永華／攝影
環保署舉辦環境保護績效考核績優機關頒獎，宜蘭縣榮獲1項金質獎、8項特優、1項優等，成績亮眼。記者戴永華／攝影

行政院環保署考核全國各縣市的環境保護績效最近公布成績，宜蘭縣拿下1項金質獎、8項特優、1項優等的好成績，其中資源回收績效考核項目已經連續19年獲獎，前13年是全國特優，最近連續6年獲頒「金質獎」。縣政府今天在縣務會議中，公開表揚肯定環保局與基層清潔隊員的努力付出。

環保署6月17日在苗栗舉辦環境保護績效考核績優機關頒獎，宜蘭榮獲1項金質獎、8項特優、1項優等，成績亮眼；當天由縣環保局長黃政釧代表接受環保署長張子敬表揚，環保局今天把抱回的獎座在縣務會議中獻給縣長。

環保局表示，宜蘭推動資源回收過程中，感謝鄉鎮市公所積極配合，在「資源回收績效考核」項目，宜蘭已連續19年獲獎，前面13年考核是拿下全國特優，後來考核獎項調整，近6年也連續獲頒最高榮譽「金質獎」。

此外在推動各項空氣品質管制，促使PM2.5等空品監測濃度持續改善，「空氣品質維護改善」連續5年獲頒特優；配合中央政策「毒物及化學物質管理」榮獲優等，「資源循環」、「推動因應氣候變遷行動」、「全民綠生活暨公害糾紛處理」、「永續發展」、「環境教育」、「環境影響評估審查及監督」、「環境保護績效考核總成績」等項目都是全國特優。

環保局指出，環保績效考核的項目非常多，包含空氣品質、水污染防治、廢棄物資源循環、因應氣候變遷行動、毒物及化學物質管理、全民綠生活暨公害糾紛處理、資源回收工作績效、環境教育、環境影響評估審查及監督等項目，顯示宜蘭在各面向都能落實執行。

林姿妙表示，傳承宜蘭「環保立縣」精神，縣府的努力榮獲中央肯定，感謝縣民深耕環保意識，公私部門共同努力打造優良環境品質，籲請鄉親持續為優質蘭陽、環境永續一起努力，共同守護宜蘭好生活。

環保署舉辦環境保護績效考核績優機關頒獎，宜蘭縣榮獲1項金質獎、8項特優、1項優等，成績亮眼，由縣環保局長黃政釧代表接受環保署長張子敬表揚。圖／縣府提供
環保署舉辦環境保護績效考核績優機關頒獎，宜蘭縣榮獲1項金質獎、8項特優、1項優等，成績亮眼，由縣環保局長黃政釧代表接受環保署長張子敬表揚。圖／縣府提供
環保署舉辦環境保護績效考核績優機關頒獎，宜蘭縣榮獲1項金質獎、8項特優、1項優等，成績相當亮眼。圖／縣府提供
環保署舉辦環境保護績效考核績優機關頒獎，宜蘭縣榮獲1項金質獎、8項特優、1項優等，成績相當亮眼。圖／縣府提供

宜蘭 資源回收

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