為防忙到沒時間接電話、看LINE 基隆加裝無線電補漏洞

基隆市消防局和衛生局原本打電話，以及成立LINE群組傳送訊息，聯絡確診者及疑似確診者派遣送醫事宜。4月中下旬發現個案一多，電話可能打不通，也沒時間看LINE訊息，消防局因此在衛生局疾病管制科設置無線電，增加新的聯繫管道，以便及時完成派車指令，減少時間落差。

新北市2歲男童「恩恩」染疫後發燒，家長尋求消防局派遣救護車送醫過程，備受煎熬。恩恩的媽媽打119求助歷經波折，過了81分鐘才讓恩恩坐上救護車，不幸送醫不治。消防局和衛生局處置流程引發討論，至今未歇。

基隆市消防局救災救護指揮科長黃欽賢今天說，4月19日上午10點32分曾受理1歲半確診男童的媽媽求助，指兒子發燒39℃已兩天，心跳每分鐘140下，請求派救護車送醫。當時疫情狀況多，打電話無法立即接通，在LINE群組回報，過了一段時間才收到衛生局人員回覆。

黃欽賢表示，衛生局疾病管制科人員當天查詢「法傳系統」，並無男童確診資訊。因為5天前才發生「恩恩案」，消防局當下決定先派救護車接病患，並聯絡基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院，結果都告知無負壓病房。男童的爸爸在救護車上枯等頗有微詞，約20分鐘後消防局決定將男童就近送往部基急診，經醫師診治後返家。

消防局原本只在衛生局醫政科安裝救護無線電，檢討這名男童送醫過程，雙方討論後，消防局決定在衛生局疾管科也安裝無線電，讓疾管科人員同步接收個案資訊。遇到緊急事件，發現疾管科人員忙到無法及時觀看LINE訊息時，也可呼叫疾管科，告知對方有緊急個案待處置。

衛生局秘書朱春鳳說，衛生局防疫專線和消防局人員有成立LINE群組，119在接到民眾打電話求助後，消防局同仁會把相關訊息傳進群組，再由衛生局防疫人員依據內容評估。當事人若是疑似個案，且須轉送專責醫院的話，會告訴消防局派遣救護車出勤。如果非緊急狀況，則會通知當事人搭防疫計程車，不一定要坐救護車。