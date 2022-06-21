搶攻散客自由行市場 2人就可成團遊東海岸6部落

國旅自由行已成風氣，旅客想參加部落體驗特色遊程，卻總是無法找到足夠的人成團。交通部觀光局東部海岸風景區管理處考量散客的需求，結合6個部落推出「一烈！海派過生活」旅遊，主打最少2人就能出發，讓自由行旅客避開假日人潮，體驗東海岸部落的特色遊程。

東部海岸沿線部落各自擁有獨特的地貌與人文風貌，近年東管處與各部落、協力夥伴團隊多方努力之下，部落觀光體驗逐漸成熟，發展出十分完整的特色遊程。

東管處表示，過去想參加部落遊程體驗，往往至少需要6至10人成團，對於平日各自忙碌、工作型態與休假日不一的民眾而言，揪團體驗部落行程相對不容易。

因此，東管處推出「一烈！海派過生活」計畫，為散客族群量身打造，適合周一到周五出發，最少2人成團，並能依照主題與路線，規畫感興趣的部落特色遊程，深度體驗在地文化。

東管處指出，此計畫自7、8月起以每兩個月為周期，分別有「奔放」、「熱情」、「溫柔」三大主題，媒合東海岸各部落專屬的特色遊程內容，讓散客民眾有機會以半日遊程，體驗各主題亮點部落。

「奔放」主題結合部落地理環境特色，讓旅人們感受東海岸夏日的山海魅力，主打在出海口追浪花蟹、在秀姑巒溪出海口划膠筏的靜浦部落；以及體驗刺激衝浪的「都歷部落」等。而後續的9、10月、11、12月份，則推出「熱情」與「溫柔」主題。

「熱情」主題的亮點部落包含水璉與奇美部落，以部落料理為遊程體驗核心，像是山林裡摘採的各式野菜，或是獵捕到的海鮮野味，變身佳餚通通端上桌，讓旅人感受部落熱愛分享、款待的熱情。

而「溫柔」主題的亮點部落包含貓公、高山部落，深入走訪部落，品味部落風景、聆聽族人敘說動人的部落生活故事，也一起坐下來，和部落Ina（媽媽）學習傳統編織與文化手作，感受部落文化傳承的堅韌與溫柔。