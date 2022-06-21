疫情趨緩、住宿補助 花蓮暑假住房率回升至5成

隨著疫情確診數緩降，交通部觀光局7月15日啟動住宿補助，為期3個月，每人1次最多補助1300元，刺激國旅市場。花蓮旅宿業者感受最明顯，7月住房率已有5成左右，部分5星級飯店暑假更有5至7成的住房率，業者非常看好國旅產業復甦。

交通部規畫55億元振興觀光產業，由於每人限用1次，先搶先贏，已有民眾提前預訂暑期旅宿，方便申請補助，住房率明顯回溫，業者積極搶攻暑假旅遊市場。

花蓮縣旅館商業同業公會張琄菡指出，7月住房率有5成多、8月大概是4成多，相較往年雖然減少1、2成，不過現在旅遊市場稍微恢復；對於觀光局將補助國旅，個人樂觀看待，像之前的安心旅遊補助，花蓮使用的金額是全台第一，應該還會有更多人提前訂房。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，暑假觀光產業有回溫的現象，接下來觀光局有補助，讓更多人願意出門旅遊，目前整體而言，對觀光業非常友善，相信暑假會有更多旅客訂房，根據其他民宿業者的說法，現在訂單陸續有進來，很高興旅宿業在經過漫長的疫情籠罩下，終於看到曙光。

遠雄悅來飯店總經理沈建劭說，目前7月住房率將近7成，8月近5成，看好住房率會再更高，主要原因除了暑假及疫情趨緩，還有觀光局的補助，若政府公布正式的方案與實施要點，會再有一波住宿訂單，現在剩下2至4成的房間。以自家飯店來講，基本上住宿旅客能拿到1300元的補助，對訂房幫助很大。

他說，現在疫情已經進入第3年，希望政府跟旅宿業者合作炒熱國旅市場，讓遊客對旅遊恢復信心，畢竟這波疫情確診數較多，時間也拖比較長，大家悶很久了，出門旅遊意願高。