台東友善親子空間：史前館旁康樂巨石公園拚10月完工

台東縣長饒慶鈴今天會同史前文化博物館館長王長華，視察康樂火車站前，及史前館康樂巨石公園施工狀況，請建設處全力督導、完工，配合史前館10月重新開館營運，讓周邊幸福住宅環境幸福再升級。

饒慶鈴表示，國立史前博物館閉館2年後，本月下旬部分展區將試營運，縣府2年前投入6600萬，將康樂站前廣場、幸福綠地及史前館花園整合，完工後全區將成為一片很棒的公園，也是社區最佳遊憩環境。

「這是台東友善親子空間！」饒慶鈴指出，公園完工綠地部分有兒童自然遊戲場域、滑步車跑道、考古沙坑等，未來綠樹成蔭，史前花園可以讓大家在這裡休憩、野餐、放空，享受台東專屬慢生活。

王長華說，博物館是為了社會而存在，博物館花園結合周邊社區做整體開發，是非常好的事，也可讓參觀者探討台灣文化、歷史交流；另本月25日推「特展搶先看」局部試營運，開放多功能空間、第一、二特展室，採預約進場，但原訂8月開館時程因消防等工程影響，可能延後開館。