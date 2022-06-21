市中心行道樹成鷺鷥林 行人防鳥屎彈襲 地面滿是彈著點

現在是鷺科鳥類繁殖季，基隆市田寮河靠近金雞橋的兩岸行道樹，聚集許多鷺科築巢孵育雛鳥。喜愛的人視為市中心難得的賞鳥據點，但也有人擔心走在人行道遭鳥屎「彈襲」。由於樹下遍布彈著點和枯枝，環保局清潔隊員每天會去打掃，每周再以高壓水槍清洗地面，維護環境。

基隆市區原先鷺科鳥類築巢地點，在從中正高架橋接中山高360度迴轉路段下方，西定河匯入旭川河處沉砂池畔的樹林，當地因為只有車流，幾無人跡，加上鄰近崁仔頂魚市場，河川上游又會漂來食物，形成鳥類棲息地。

基隆市政府4年前向中央爭取前瞻計畫水環境改善計畫，在這處沉沙池興建汙水處理設施，配合工程施作，沉沙池旁的榕樹遭到移植或修剪，各種鷺科鳥類，部分移到金雞橋附近，田寮河兩岸信一路、仁一路人行道的榕樹。

最先出現鷺科鳥類築巢的行道樹，是在信一路鄰近金雞橋的2棵榕樹，後來鷺科越聚越多，近3年5到9月繁殖季，田寮河兩岸彷彿成為鷺鷥林。樹上滿是鳥巢，又見親鳥忙著築巢或育雛，成為市區獨特場景。

行道樹上聚滿鷺科鳥類築巢，小鳥孵出來後相當熱鬧，但樹下人行道偏布從樹上滴落的鳥屎，還有從鳥巢掉落的枯枝，環境髒亂。有人把車子停在樹下停車格，取車時看到車子像是被鳥屎轟炸過，當場傻眼。

環保局清潔隊長潘家齊表示，繁殖季期間，每周會派清潔隊員用高壓水槍噴洗人行道和車道2到3次，清潔隊員另會每天也去清掃枯枝，維護環境。