快訊

台東海面出現「神秘巨山」？專家解密：天時地利才得見

《刺胳針》研究：Omicron引發新冠後遺症風險比Delta低！醫師提醒一件事

恩恩錄音檔曝光挨批官僚殺人 衛生局發聲明：勿惡意曲解

2人成團遊東海岸 體驗6部落特色遊程

中央社／ 花蓮21日電

考量體驗部落行程要揪團參加不是很容易，東管處結合東海岸6個部落推出「一烈！海派過生活」旅遊，讓自由行散客能避開假日人潮，在平日時間漫遊東海岸各部落美好風光。

東部海岸沿線部落各自擁有獨特的地貌與人文風貌，各部落在近年東管處與部落、協力夥伴團隊多方努力之下，部落觀光體驗逐漸成熟，發展出十分完整的特色遊程。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處發布訊息表示，過去想參加部落遊程體驗，往往至少需要6至10人成團，對於平日各自忙碌、工作型態與休假日不一的民眾而言，揪團體驗部落行程相對不容易。

考量散客對東海岸部落旅遊的期待，東管處於今年規劃「一烈！海派過生活」，為散客族群量身打造，適合週一到週五出發，最少2人成團，並且能依照主題與路線規劃，天天都有機會體驗東海岸部落的特色遊程。

東管處表示，此計畫自7、8月起以每兩個月為週期，分別規劃「奔放」、「熱情」、「溫柔」3大主題，媒合東海岸各部落專屬的特色遊程內容，讓散客民眾有機會以半日遊程，體驗各主題亮點部落。

「奔放」主題結合部落地理環境特色，讓旅人感受東海岸夏日的山海魅力，主打的亮點部落包含在出海口追浪花蟹、在秀姑巒溪出海口划膠筏的靜浦部落，及跟著部落教練體驗刺激衝浪的都歷部落等。

「熱情」主題的亮點部落包含水璉與奇美部落，以部落料理為核心，像是山林裡摘採的各式野菜，或是獵捕到的海鮮野味，變身佳餚端上桌，讓旅人感受部落熱愛分享、款待的阿美族式熱情。

「溫柔」主題的亮點部落包含貓公、高山部落，深入走訪部落，細細品味部落風景、聆聽族人敘說動人的生活故事，和部落Ina（媽媽）學習傳統編織與文化手作，感受部落文化傳承的堅韌與溫柔。

「一烈！海派養成班」部落遊程，自即日起線上報名，詳情可參閱粉專或官網。

國家風景區 海鮮 阿美族

延伸閱讀

月光海音樂會來了 與萬芳、潘越雲同享海天月明之美

從源頭減塑！東管處攜手在地業者推動「循環餐具」守護環境

台東東管處「超級月亮」4K影像曝 民眾驚：電影特效？

影／啟動消波塊守護南澳小燕鷗 成功孵育出今年第一窩

相關新聞

台東海面出現「神秘巨山」？專家解密：天時地利才得見

近日來不少民眾行駛台東南迴公路上發現海面上出現一座懸浮的「神祕巨山」，怎麼看不像綠島，也不是蘭嶼，甚至以為產生錯覺，PO...

原民保留地 4倍速增畫編

原住民族委員會昨到台東縣政府，召開「原住民族保留地增畫編推動情形及台東縣改進方案」說明會，主委夷將・拔路兒說明政策，從1...

烘焙、植栽…李科永圖館暑期開課

宜蘭市李科永紀念圖書館啟用後，將於暑假期間舉辦夏知研習營活動，推出9門研習課程，有烘焙親子班、手作蛋捲娃娃、植栽、藝術創...

法石雕家旅台18年 獲睦誼獎章

法國籍石雕家約瑟夫‧維希旅台18年，考量年事已高及兒子教育，即將搬回法國，臨行前藝術品「快樂女孩」落腳鯉魚潭前廣場。外交...

林洲民看城博會治理國家心力改變基隆 林右昌：新起點

為期10天的基隆城市博覽會19日晚閉幕，曾實質參與基隆的興建工程的台北都市前發展局長林洲民建築師，昨在臉書說，基隆市長林...

碧砂漁港爆消費糾紛！客控餐廳調包海鮮 業者喊冤：不可能那樣做

基隆市碧砂漁港魚貨直銷中心傳消費糾紛，陳姓男子到一家攤位購買海鮮，帶去「代客煮」餐廳料理時，質疑業者企圖掉包，把他買的活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。