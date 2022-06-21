2人成團遊東海岸 體驗6部落特色遊程

考量體驗部落行程要揪團參加不是很容易，東管處結合東海岸6個部落推出「一烈！海派過生活」旅遊，讓自由行散客能避開假日人潮，在平日時間漫遊東海岸各部落美好風光。

東部海岸沿線部落各自擁有獨特的地貌與人文風貌，各部落在近年東管處與部落、協力夥伴團隊多方努力之下，部落觀光體驗逐漸成熟，發展出十分完整的特色遊程。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處發布訊息表示，過去想參加部落遊程體驗，往往至少需要6至10人成團，對於平日各自忙碌、工作型態與休假日不一的民眾而言，揪團體驗部落行程相對不容易。

考量散客對東海岸部落旅遊的期待，東管處於今年規劃「一烈！海派過生活」，為散客族群量身打造，適合週一到週五出發，最少2人成團，並且能依照主題與路線規劃，天天都有機會體驗東海岸部落的特色遊程。

東管處表示，此計畫自7、8月起以每兩個月為週期，分別規劃「奔放」、「熱情」、「溫柔」3大主題，媒合東海岸各部落專屬的特色遊程內容，讓散客民眾有機會以半日遊程，體驗各主題亮點部落。

「奔放」主題結合部落地理環境特色，讓旅人感受東海岸夏日的山海魅力，主打的亮點部落包含在出海口追浪花蟹、在秀姑巒溪出海口划膠筏的靜浦部落，及跟著部落教練體驗刺激衝浪的都歷部落等。

「熱情」主題的亮點部落包含水璉與奇美部落，以部落料理為核心，像是山林裡摘採的各式野菜，或是獵捕到的海鮮野味，變身佳餚端上桌，讓旅人感受部落熱愛分享、款待的阿美族式熱情。

「溫柔」主題的亮點部落包含貓公、高山部落，深入走訪部落，細細品味部落風景、聆聽族人敘說動人的生活故事，和部落Ina（媽媽）學習傳統編織與文化手作，感受部落文化傳承的堅韌與溫柔。

「一烈！海派養成班」部落遊程，自即日起線上報名，詳情可參閱粉專或官網。