林洲民看城博會治理國家心力改變基隆 林右昌：新起點

為期10天的基隆城市博覽會19日晚閉幕，曾實質參與基隆的興建工程的台北都市前發展局長林洲民建築師，昨在臉書說，基隆市長林右昌8年市長任內率領市府團隊，以「治理國家」的心力「治理城市」，讓基隆被徹底改變，他與有榮焉。

基隆城市博覽會分四大展場，林右昌昨在臉書貼文，城博會展期結束不是句點，而是城市新的起點，將持續改造、持續發展及持續進步，場館跟公共空間都會有新的策展，最高興的是，透過城市博覽會讓基隆人重新找回光榮感，找回對這個城市的自信。

林洲民建築師昨天也在臉書上寫著，過去10天，多次「上山下海」親身體驗基隆城市博覽會，他的結論：林右昌市長，和觀銷、都發、文化、綜發、產發各局處，以及基隆市府全體，在過去8年，你們不只是「治理城市」，你們是以「治理國家」的心力「治理城市」，基隆徹底改變了。

林洲民說，2004年到2014年，他實質參與基隆的「海洋廣場一、二期興建工程」，以及「國立海洋科技博物館興建工程」；2014年至今，他則持續是個密切關注基隆城鄉發展的觀察者。他在10天的基隆城博會，看到了8年的持續努力，可以改變一個山海之城，達到了可能成就的「近乎極限」。

林洲民分析，基隆擺脫「國土計劃法」公告之前，以區域計劃將國土分為「非都市土地計劃」、「都市土地計劃」的傳統作法，以「國土計畫」的立法目的為施行方向，全面開動從子計劃到實質興建。

林洲民說，令他佩服的是在「城市參與製造所」所看到的基隆獨有之「城市因參與而精釆」展覽。此展覽，確實道盡基隆8年卓越的城鄉發展秘訣，那就是：「參與式的規劃設計」。

林洲民認為，多少理論及學界多年來的「紙上烏托邦」，基隆市府深蹲8年，藉著10天的基隆城博呈現，包括A：基隆市港再生標竿計劃；B：基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例；C：以校園為核心的城市改善計畫/美力校園計畫；D: 大基隆歷史場景再現整合計晝；E: 創意城市系列計畫。