碧砂漁港爆消費糾紛！客控餐廳調包海鮮 業者喊冤：不可能那樣做

基隆市碧砂漁港魚貨直銷中心傳消費糾紛，陳姓男子到一家攤位購買海鮮，帶去「代客煮」餐廳料理時，質疑業者企圖掉包，把他買的活海鮮帶去原購買攤位，被他「攔截」取回。代客煮餐廳業者今天說，假日很忙，也不可能那樣做；販賣海鮮業者則說，要告陳男妨害名譽。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，漁會曾發文給各攤商，要求不得欺騙遊客，昨天發生消費糾紛事他很遺憾，正在深入了解，查明事發過程。如果攤商或代客煮餐廳業者，有陳男指控的事實，絕對會嚴辦。

陳男昨天在個人臉書和臉書「爆料公社二社」社團，貼文「商家無良，調包活海鮮被當場抓包」，指到碧砂漁港向一家攤商購買海鮮後，經店家介紹帶去一間餐廳代客料理。他在代客煮餐廳廚房，看到一名女子提著一個水桶，懷疑是要帶出餐廳，還給出售海產的攤商，當下衝出去攔下她，發現桶內果然是他買的海產。

陳男的貼文引發許多網友回響，陳男留言說，業者被抓包後還對他們大小聲，現場只有他們一桌，還說搞錯了，還問有證據嗎？

被點名的代客煮餐廳業者今天受訪時說，當天客人上門，她寫好料理單子就拿進去廚房，之後的情形就不知道，他們不可能這樣做（掉包），也沒有對他大呼小叫，她很無奈陳男怎麼會這樣說。

販售海鮮給陳男的攤商接受媒體電話訪問，得知陳男的說法，不願多做回應，僅說會對陳男提告妨害名譽，讓法院把事實調查清楚。