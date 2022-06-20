基隆新增個案創近2個月新低 林右昌：穩健邁向正常生活

基隆市今天新增新冠肺炎個案437例，市長林右昌說，這是4月25日以來近2個月新低點，確診人數持續下降並創新低，顯示基隆疫情非常穩定，穩健邁向正常生活。

中央今天公布基隆新增437例，今年累計7萬4860例，以今年5月全市總人口36萬1320人計算，市民確診率為20.71%，為全台確診率最高縣市。中央公布基隆今天新增2例死亡個案，今年累計122 例，加上去年29人染疫死亡，合計151人。

基市府今起一連5天安排長者在各行政區集中施打第4劑疫苗，林右昌呼籲長者們按照排訂的時間、地點，踴躍接受疫苗施打，提高完整防護力。市府統計到中午，列冊施打人數3280人，實際施打人數2623人，施打率79%。

市府表示，今天新增437例中，女性228人、男性209人。全市專責病房總計237床，目前收治119人，空床118床，空床率49.8%。各醫院專責病床收治情形為基隆長庚醫院重症54名、中症15名、輕症26名。衛生福利部基隆醫院重症2名、中症13名、輕症7名。三總基隆分院中症2名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨天累計評估10萬8473人，利用快速通道的有3萬903人，其中5萬4873人完成健康條件審核，符合資格並已派案4萬1754人，條件不符合者共1萬3119人 基隆市長林右昌說，基隆確診人數持續下降並創新低，顯示基隆疫情非常穩定，穩健邁向正常生活。圖／基市府提供

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