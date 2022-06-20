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22年增畫編2.7萬公頃土地還原民 原民會再增人力加速推
原民會今天到台東縣政府，召開「原住民族保留地增畫編推動情形及台東縣改進方案」說明會，主委夷將·拔路兒說明增畫編政策自1990年開辦至今已完成2.7萬公頃增畫編成果，今年並增加人力協助台東縣加速推動，以保障原住民權益。
立委廖國棟、陳瑩、鄭天財、伍麗華，台東縣長饒慶鈴及各相關機關、原住民代表，今天都到台東縣府參加增畫編原住民保留地成果說明會，原民會也提出增補人力等加速政策推動方案。
夷將·拔路兒說明，許多土地原就是原住民居住、耕作土地，但日據時代或戰後時期，來不及或未申請為自有土地，所有權就變成國產署、林務局以及退輔會所有，推動增畫編保留地方案，不是增加土地給原住民，是讓原住民原使用的土地獲得所有權。
夷將說，台東有許多阿美族長期居住使用土地，被認為佔用國產署土地，但這只是原民長輩過去未申請所有權，這20多年透過增畫編保留地申請丈量、重測，已完成2萬7000公頃土地歸還，僅台東就完成8600公頃土地。
他說，因人力不足、繼承等糾紛，仍有許多土地未完成增畫編，其中長濱、成功、東河就有高達6000多筆等待畫編，原民會除增加人力，也將清查列冊、2個月管考1次，加速分割測量前置會勘，提升審查作業流程。
饒慶鈴指出，全國5.3萬筆增畫編保留地、台東就有1.3萬筆，對於縣府是很大人力負擔，去年底請原民處提改進方案後獲得原民會支持，縣府除行政流程簡化也做專業委外，並領全國之先，無爭議土地都盡速完成增畫編，今年將可完成700筆，這是過往的4到5倍，明年熟悉流程後應可更快。
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