旅台18年石雕藝術家約瑟夫將返法國 外交部頒睦誼獎章

法國籍石雕家約瑟夫‧維希（Joseph Visy），旅台18年，考量自己年事已高及兒子教育，即將搬回法國，臨行前藝術品「快樂女孩」落腳鯉魚潭前廣場。外交部表彰他對石雕藝術的貢獻，今天頒贈「睦誼獎章」，是東部第一人，盼促進台法更多藝術文化交流與情誼。

今天花東縱管處鯉魚潭管理處前廣場，舉行約瑟夫「感謝花蓮」捐贈活動，及外交部睦鄰奬章頒獎儀式，外交部東部辦事處長胡琪斌、行政院東服中心副執行長郭應義、縱管處長郭振陵、匈牙利貿易辦事處代表羅林等人出席，現場聚集許多曾是約瑟夫的學生、友人，紛紛獻花、合影留念。

「感謝台灣、謝謝花蓮」，當初因石雕藝術季愛上花蓮的約瑟夫感動地說，外國人到台灣人生地不熟，遇到困難時，總是有很多人原意伸出援手，讓自己很開心也很安心創作，並養育兒子成人，「如果沒有你們，這個作品不可能完成，謝謝大家」，場面溫馨感人。

胡琪斌表示，台灣外交處境特殊，需要國際朋友支持，約瑟夫深根台灣創作無數作品值得讚佩，由行政院東服中心向外交部提報，申請睦誼獎章，成為東台灣首位獲頒獎章的外國人，未來會請駐法國台北代表處持續與他保持聯繫。

郭振陵說，謝謝約瑟夫將18年來最後鼎立之作留在鯉魚潭，未來連同「快樂女孩」等20多件石雕作品，規畫約4公頃的「石藝之森」，結合石藝創作、森林及湖景，成為特色新地景。

約瑟夫1951年生於匈牙利，曾參與凡爾賽宮、凱旋門及羅浮宮等修復工作，成立工作室並取得法國籍；2001年來台參與花蓮國際石雕藝術季創作，4年後決定旅居花蓮，預計6月底返法國。