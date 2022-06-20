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旅台18年石雕藝術家約瑟夫將返法國 外交部頒睦誼獎章

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天花東縱管處鯉魚潭管理處前廣場，舉行約瑟夫「感謝花蓮」捐贈活動，大家一起揮手合影留念。記者王思慧／攝影
今天花東縱管處鯉魚潭管理處前廣場，舉行約瑟夫「感謝花蓮」捐贈活動，大家一起揮手合影留念。記者王思慧／攝影

法國籍石雕家約瑟夫‧維希（Joseph Visy），旅台18年，考量自己年事已高及兒子教育，即將搬回法國，臨行前藝術品「快樂女孩」落腳鯉魚潭前廣場。外交部表彰他對石雕藝術的貢獻，今天頒贈「睦誼獎章」，是東部第一人，盼促進台法更多藝術文化交流與情誼。

今天花東縱管處鯉魚潭管理處前廣場，舉行約瑟夫「感謝花蓮」捐贈活動，及外交部睦鄰奬章頒獎儀式，外交部東部辦事處長胡琪斌、行政院東服中心副執行長郭應義、縱管處長郭振陵、匈牙利貿易辦事處代表羅林等人出席，現場聚集許多曾是約瑟夫的學生、友人，紛紛獻花、合影留念。

「感謝台灣、謝謝花蓮」，當初因石雕藝術季愛上花蓮的約瑟夫感動地說，外國人到台灣人生地不熟，遇到困難時，總是有很多人原意伸出援手，讓自己很開心也很安心創作，並養育兒子成人，「如果沒有你們，這個作品不可能完成，謝謝大家」，場面溫馨感人。

胡琪斌表示，台灣外交處境特殊，需要國際朋友支持，約瑟夫深根台灣創作無數作品值得讚佩，由行政院東服中心向外交部提報，申請睦誼獎章，成為東台灣首位獲頒獎章的外國人，未來會請駐法國台北代表處持續與他保持聯繫。

郭振陵說，謝謝約瑟夫將18年來最後鼎立之作留在鯉魚潭，未來連同「快樂女孩」等20多件石雕作品，規畫約4公頃的「石藝之森」，結合石藝創作、森林及湖景，成為特色新地景。

約瑟夫1951年生於匈牙利，曾參與凡爾賽宮、凱旋門及羅浮宮等修復工作，成立工作室並取得法國籍；2001年來台參與花蓮國際石雕藝術季創作，4年後決定旅居花蓮，預計6月底返法國。

為了表達自己對花蓮的熱愛與感謝，約瑟夫創作石雕作品「快樂女孩」，設計一個高興到揮手蹬腿，快樂地展開美好生命的女孩，正如作品英語名字「Happy to live in Hualien 2001-2022」，表達自己在花蓮創作生活的滿足，也向多年照顧他的好朋友們表達感謝。

外交部東部辦事處長胡琪斌（右1）、行政院東服中心副執行長郭應義（右2）與匈牙利貿易辦事處代表羅林（右4）一同頒贈睦誼獎章予約瑟夫（右3）。記者王思慧／攝影
外交部東部辦事處長胡琪斌（右1）、行政院東服中心副執行長郭應義（右2）與匈牙利貿易辦事處代表羅林（右4）一同頒贈睦誼獎章予約瑟夫（右3）。記者王思慧／攝影
石雕藝術家約瑟夫旅居花蓮18年，月底將返回法國，將在台灣的最後作品「快樂女孩」贈予花東縱管處鯉魚潭，感謝台灣朋友長久的支持。記者王思慧／攝影
石雕藝術家約瑟夫旅居花蓮18年，月底將返回法國，將在台灣的最後作品「快樂女孩」贈予花東縱管處鯉魚潭，感謝台灣朋友長久的支持。記者王思慧／攝影

花蓮 法國 外交部

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