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宜市李科永圖書館夏知研習9門課 明起開放報名手腳要快
宜蘭市李科永紀念圖書館啟用後，將於今年暑假期間舉辦夏知研習營活動，推出9門研習課程，有烘焙親子班、手作蛋捲娃娃、植栽、藝術創作與科學遊戲等，大部分是免費課程，有些必須繳交材料費，明天起開放線上報名。
夏知研習營從7月12日起至8月16日為期6周，9種研習課程時間在周二至周五上午及下午各一堂課，星期六下午一堂課，適合參加課程的主要對象國小學生，其中「玩烘焙」開放親子報名，「藝術創作」適合一般民眾。
宜蘭市立圖書館表示，全新的李科永紀念圖書館場地舒適，夏知研習營課程有盧俊良（嚕嚕米）的「科學遊戲」、曾心嫻的「藝術創作」、吳明興的「專心玩桌遊最有趣」等，由知名老師帶領大家體驗多元學習；此外，配合教育部提升英語學習力計畫，辦理英語學習力「小小外交下午茶」，由Rose老師每堂邀請1位來自不同國家老師，以生動趣味方式學英語及各國文化=.
這次也有嶄新課程，三隻貓咖啡老闆黃一珠帶領學童及家長一起「玩烘焙」教做招牌甜點例如提拉米蘇、義式芒果鮮奶酪等，親子感受手作的幸福滋味，同時也請到陳玉親老師教導「孩子的第一堂德文課」，體驗德文啟蒙課程，學習德文之美；周六下午會有「綠色幽默」園藝植作DIY親子課程，體驗療癒的植物世界。
每堂研習課有15人至30人名額限制，以往市圖開辦時報名幾乎秒殺，市長江聰淵提醒大家報名手腳要快。他說，李科永圖書館開張後第一年暑假，開辦多元有趣研習課程，之前因疫情減少親子互動，進入暑假後歡迎爸媽幫小孩報名參加或陪伴孩子共同參與，明上午9時起線上報名網址，相關訊息可詢問宜蘭市立圖書館（03）9355604。
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