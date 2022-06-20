宜市李科永圖書館夏知研習9門課 明起開放報名手腳要快

宜蘭市李科永紀念圖書館啟用後，將於今年暑假期間舉辦夏知研習營活動，推出9門研習課程，有烘焙親子班、手作蛋捲娃娃、植栽、藝術創作與科學遊戲等，大部分是免費課程，有些必須繳交材料費，明天起開放線上報名。

夏知研習營從7月12日起至8月16日為期6周，9種研習課程時間在周二至周五上午及下午各一堂課，星期六下午一堂課，適合參加課程的主要對象國小學生，其中「玩烘焙」開放親子報名，「藝術創作」適合一般民眾。

宜蘭市立圖書館表示，全新的李科永紀念圖書館場地舒適，夏知研習營課程有盧俊良（嚕嚕米）的「科學遊戲」、曾心嫻的「藝術創作」、吳明興的「專心玩桌遊最有趣」等，由知名老師帶領大家體驗多元學習；此外，配合教育部提升英語學習力計畫，辦理英語學習力「小小外交下午茶」，由Rose老師每堂邀請1位來自不同國家老師，以生動趣味方式學英語及各國文化=.

這次也有嶄新課程，三隻貓咖啡老闆黃一珠帶領學童及家長一起「玩烘焙」教做招牌甜點例如提拉米蘇、義式芒果鮮奶酪等，親子感受手作的幸福滋味，同時也請到陳玉親老師教導「孩子的第一堂德文課」，體驗德文啟蒙課程，學習德文之美；周六下午會有「綠色幽默」園藝植作DIY親子課程，體驗療癒的植物世界。