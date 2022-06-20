快訊

明天「夏至」到 命理師：4生肖飛黃騰達 好運如火箭升空

國旅團客免三劑！交通部：48小時內快篩陰證明即可出遊

指揮官陳時中隔離期滿未現身 羅一鈞揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜市李科永圖書館夏知研習9門課 明起開放報名手腳要快

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市李科永圖書館暑假推出夏知研習營共9門課，明天起開放報名，每堂課有名額限制，想要報名的人手腳要快。記者戴永華／攝影
宜蘭市李科永圖書館暑假推出夏知研習營共9門課，明天起開放報名，每堂課有名額限制，想要報名的人手腳要快。記者戴永華／攝影

宜蘭市李科永紀念圖書館啟用後，將於今年暑假期間舉辦夏知研習營活動，推出9門研習課程，有烘焙親子班、手作蛋捲娃娃、植栽、藝術創作與科學遊戲等，大部分是免費課程，有些必須繳交材料費，明天起開放線上報名。

夏知研習營從7月12日起至8月16日為期6周，9種研習課程時間在周二至周五上午及下午各一堂課，星期六下午一堂課，適合參加課程的主要對象國小學生，其中「玩烘焙」開放親子報名，「藝術創作」適合一般民眾。

宜蘭市立圖書館表示，全新的李科永紀念圖書館場地舒適，夏知研習營課程有盧俊良（嚕嚕米）的「科學遊戲」、曾心嫻的「藝術創作」、吳明興的「專心玩桌遊最有趣」等，由知名老師帶領大家體驗多元學習；此外，配合教育部提升英語學習力計畫，辦理英語學習力「小小外交下午茶」，由Rose老師每堂邀請1位來自不同國家老師，以生動趣味方式學英語及各國文化=.

這次也有嶄新課程，三隻貓咖啡老闆黃一珠帶領學童及家長一起「玩烘焙」教做招牌甜點例如提拉米蘇、義式芒果鮮奶酪等，親子感受手作的幸福滋味，同時也請到陳玉親老師教導「孩子的第一堂德文課」，體驗德文啟蒙課程，學習德文之美；周六下午會有「綠色幽默」園藝植作DIY親子課程，體驗療癒的植物世界。

每堂研習課有15人至30人名額限制，以往市圖開辦時報名幾乎秒殺，市長江聰淵提醒大家報名手腳要快。他說，李科永圖書館開張後第一年暑假，開辦多元有趣研習課程，之前因疫情減少親子互動，進入暑假後歡迎爸媽幫小孩報名參加或陪伴孩子共同參與，明上午9時起線上報名網址，相關訊息可詢問宜蘭市立圖書館（03）9355604。

宜蘭市夏知研習營邀請三隻貓咖啡老闆黃一珠，帶領親子「玩烘焙」，教做招牌甜點提拉米蘇、義式芒果鮮奶酪等。記者戴永華／攝影
宜蘭市夏知研習營邀請三隻貓咖啡老闆黃一珠，帶領親子「玩烘焙」，教做招牌甜點提拉米蘇、義式芒果鮮奶酪等。記者戴永華／攝影
宜蘭市李科永圖書館暑假推出夏知研習營共9門課，明天起開放報名，每堂課有名額限制，想要報名的人手腳要快。記者戴永華／攝影
宜蘭市李科永圖書館暑假推出夏知研習營共9門課，明天起開放報名，每堂課有名額限制，想要報名的人手腳要快。記者戴永華／攝影

圖書館 親子 烘焙

延伸閱讀

陳學聖：台灣專門圖書館偏少館藏少 可借鏡法國

雲林縣也跟進！全台6縣市暑假提前報到 停實體課到6月底

潘懷宗貪汙詐333萬議員助理費 獲緩刑5年繳50萬

爸爸為肌肉萎縮女兒捨公職 專攻物理治療學系畢業

相關新聞

宜蘭阿公開法拉利買蔥 網搶當孫曝驚人真相：不只一台跑車

宜蘭一名網友19日在臉書PO文，一名身穿低調白襯衫的老翁開著要價千萬跑車穿梭菜市場買菜，將蔬果裝進前車廂裡，違和畫面引起熱烈討論。 這名網友透過臉書社團「爆廢公社」貼照PO文，「給阿公一把蔥，透

宜市李科永圖書館夏知研習9門課 明起開放報名手腳要快

宜蘭市李科永紀念圖書館啟用後，將於今年暑假期間舉辦夏知研習營活動，推出9門研習課程，有烘焙親子班、手作蛋捲娃娃、植栽、藝...

安心上工又來了！台東新增1475名額15歲以上可申請

新冠疫情導致產業受嚴重衝擊，台東縣府社會處彙整各單位資料，向中央爭取「安心即時上工計畫」，總計申請2165個職缺，部分為...

台東淨灘 廢口罩變多

台東縣環保局與交通部觀光局東管處，昨在杉原灣辦「淨海淨灘 回龜杉原」活動，邀請多個單位約200人巡海灘、潛海洋，清出38...

台灣好行暑假試辦…縱谷花蓮線 推郵輪式公車

台灣好行縱谷花蓮線服務升級，花東縱谷國家風景區管理處暑假期間每周六試辦郵輪式公車，走訪慶修院、鯉魚潭、觀光糖廠及雲山水等...

基隆城博會最後1天 「KEELUNG」地標遭雷擊無法展演

基隆城市博覽會的最後一天，位在虎仔山的「KEELUNG」地標，今天因為被落雷擊中，造成系統受損當機，部分燈板也無法立即修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。