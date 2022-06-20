宜蘭阿公開法拉利買蔥 網搶當孫曝驚人真相：不只一台跑車

宜蘭一名網友19日在臉書PO文，一名身穿低調白襯衫的老翁開著要價千萬跑車穿梭菜市場買菜，將蔬果裝進前車廂裡，違和畫面引起熱烈討論。

這名網友透過臉書社團「爆廢公社」貼照PO文，「給阿公一把蔥，透早出門買菜的阿公，真是男人」。照片中一位身穿白襯衫的阿公手裡拿著青蔥、蔬果，準備放進愛車裡，但許多人反而被阿公的「買菜車」給吸住目光。

一開始有不少網友以為阿公開的是特斯拉，但實際上阿公的買菜車「可以換很多台特斯拉」，原來這台車竟是市面上要價1379萬元起的法拉利458 Italia，阿公把這台高級跑車當作代步買菜車似乎太過大材小用了。

照片曝光後引起網友們熱議，紛紛留言「有錢人的樸實無華」、「阿公⋯我不想努力了」、「阿公我終於找到你了」、「真男人的買菜車」、「阿公還有缺孫子嗎？」、「低調真男人」，但也有眼尖網友發現阿公似乎逆向違停，遭網友怒轟三寶行徑。

根據《中時新聞網》報導，有當地魚販表示這位大哥住在礁溪，為人低調客氣，時常跟他買魚，平均花費1000元至2000元，有時還會開另一輛天藍色跑車，或到文化中心附近買菜。也有不少網友認出阿公身份，「車是他的沒錯喔！是礁溪人」、「老人家囉！不過常常在宜蘭市區吃早餐」、「這阿公每次買菜都開超跑，還不只這台」。