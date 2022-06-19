文青景點礁溪「石板橋」古蹟園區 打造特色公廁

國5通車後帶動宜蘭礁溪的觀光旅宿繁榮發展，鄉公所努力擴充人文景點，縣定古蹟「石板橋」不但是旅人文青愛去的地方，更成了電視節日拍攝場景，公所為了提供遊客更友善遊憩環境，將興建一座特色公廁，建築外觀融入古蹟園區地貌地景，預計明年初完工。

國內知名的南投紫南宮公廁採金筍造型，號稱七星級廁所，特色建築一砲而紅，吸引遊客拍照。礁溪鄉武石板橋古蹟園區的造型公廁委請專家設計，除了符合環保署補助經費的興建標準，鄉公所希望在建築造型同樣融入地方元素，成為全縣獨一無二的造型公廁，不但外觀好看，使用也舒適方便。

武暖石板橋公廁新建工程昨天動土，鄉公所表示，131年歷史的「石板橋」因武暖港而得名，早年武暖是座小河港，可通到烏石港，石板橋是清代礁溪前往宜蘭的官道，連貫溪北的交通要道，橋長4公尺、寬2.6公尺，由6塊長石板鋪成，據說是船隻的壓艙石，目前樸質古橋與廟埕、灌溉河道及農田，交織成美麗的古蹟園區，吸引電視節目前來拍攝取景。

公廁用地由附近石橋頭福德廟所捐贈，經費是鄉公所向環保署爭取300萬元補助，自籌290萬元合計590萬元，工程包含男廁、女廁及2間親子無障礙廁所，提供古蹟園區遊客更友善空間。