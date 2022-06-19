快訊

基隆城博會最後1天 「KEELUNG」地標遭雷擊無法展演

獨／資深男偶像確診4天未進食 曝喝水像「吞刀片」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文青景點礁溪「石板橋」古蹟園區 打造特色公廁

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
石板橋由6塊長石板鋪成，是清代礁溪前往宜蘭的官道，目前樸質古橋與廟埕、灌溉河道及農田，交織成美麗的古蹟園區。本報資料照
石板橋由6塊長石板鋪成，是清代礁溪前往宜蘭的官道，目前樸質古橋與廟埕、灌溉河道及農田，交織成美麗的古蹟園區。本報資料照

國5通車後帶動宜蘭礁溪的觀光旅宿繁榮發展，鄉公所努力擴充人文景點，縣定古蹟「石板橋」不但是旅人文青愛去的地方，更成了電視節日拍攝場景，公所為了提供遊客更友善遊憩環境，將興建一座特色公廁，建築外觀融入古蹟園區地貌地景，預計明年初完工。

國內知名的南投紫南宮公廁採金筍造型，號稱七星級廁所，特色建築一砲而紅，吸引遊客拍照。礁溪鄉武石板橋古蹟園區的造型公廁委請專家設計，除了符合環保署補助經費的興建標準，鄉公所希望在建築造型同樣融入地方元素，成為全縣獨一無二的造型公廁，不但外觀好看，使用也舒適方便。

武暖石板橋公廁新建工程昨天動土，鄉公所表示，131年歷史的「石板橋」因武暖港而得名，早年武暖是座小河港，可通到烏石港，石板橋是清代礁溪前往宜蘭的官道，連貫溪北的交通要道，橋長4公尺、寬2.6公尺，由6塊長石板鋪成，據說是船隻的壓艙石，目前樸質古橋與廟埕、灌溉河道及農田，交織成美麗的古蹟園區，吸引電視節目前來拍攝取景。

公廁用地由附近石橋頭福德廟所捐贈，經費是鄉公所向環保署爭取300萬元補助，自籌290萬元合計590萬元，工程包含男廁、女廁及2間親子無障礙廁所，提供古蹟園區遊客更友善空間。

鄉長張永德表示，礁溪鄉除了豐富的觀光資源，近年在鄉公所努力營造下，美化人文歷史景點，建構完善的遊憩空間，把礁溪鄉打造成為一座兼具觀光與文化的亮麗城鄉，歡迎民眾前來認識武暖石板橋的源起與歷史，欣賞人文風情之美。

礁溪鄉公所舉辦武暖「石板橋」公廁新建工程動土，預計明年初完工，將會是一座造型新穎、亮眼的公廁。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所舉辦武暖「石板橋」公廁新建工程動土，預計明年初完工，將會是一座造型新穎、亮眼的公廁。圖／鄉公所提供
礁溪「武暖石板橋」古蹟園區的造型公廁模擬圖，室內寬敞舒適的友善空間。圖／翻攝自設計模擬圖
礁溪「武暖石板橋」古蹟園區的造型公廁模擬圖，室內寬敞舒適的友善空間。圖／翻攝自設計模擬圖
幾年前曾經有人在歷史古蹟「石板橋」舉辦鑽石婚，場面喜氣熱鬧。本報資料照
幾年前曾經有人在歷史古蹟「石板橋」舉辦鑽石婚，場面喜氣熱鬧。本報資料照

建築 宜蘭

延伸閱讀

保全疑惑「住戶為何愛用大樓公廁？」 網分析有3原因

北京爆公廁1傳40詭異傳播 鄉民掀「鳥洞文化」跪地吞吐害染疫

相關新聞

基隆城博會最後1天 「KEELUNG」地標遭雷擊無法展演

基隆城市博覽會的最後一天，位在虎仔山的「KEELUNG」地標，今天因為被落雷擊中，造成系統受損當機，部分燈板也無法立即修...

文青景點礁溪「石板橋」古蹟園區 打造特色公廁

國5通車後帶動宜蘭礁溪的觀光旅宿繁榮發展，鄉公所努力擴充人文景點，縣定古蹟「石板橋」不但是旅人文青愛去的地方，更成了電視...

行銷宜蘭優質漁產 林姿妙到台北希望廣場「鮪娓道來」

為了行銷宜蘭南方澳優質漁產，縣長林姿妙今天到台北希望廣場參加蘇澳區漁會「南方澳鮪娓道來」活動，並與漁業署代理署長范美玲主...

龍應台活水湖游泳後 台東縣府說明管理方案為減少溺水

作家、前文化部長龍應台日前到台東活水湖駕帆船前下水游泳，被管理員吹哨警示並拍照，她臉書發文建議開放、引發許多討論，台東縣...

基隆756戶停電！獨居婦換攜帶式呼吸器待援 台電：有人關警鈴卻錯關電閘

基隆市中山區復興路、德安路一帶今天上午無預警停電，台電發現電力設備電閘遭不明人士關閉報警。警方追查發現，當地有建案工地消...

台東太麻里繡球花綻放 花期可到6月底7月初

台東縣太麻里鄉青山農場近期繡球花綻放，農場負責人蔡政銘表示，繡球花滿開花況預計可到6月底，氣候穩定甚至可到7月上旬，接下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。