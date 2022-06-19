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城市博覽會今晚落幕 朱銘紳士雕塑明天告別國門廣場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆城市博覽會今天結束，市府向朱銘美術館借展的人間系列紳士雕塑作品，將在明天撤走。聯合報系資料照片
基隆城市博覽會今天結束，市府向朱銘美術館借展的人間系列紳士雕塑作品，將在明天撤走。聯合報系資料照片

基隆市為期10天的城市博覽會今天告一段落，市長林右昌說，展期結束是新的起點，場館跟公共空間都會有新的策展，最高興的是讓基隆人找回對這個城市的自信。至於借展的朱銘「紳士」雕塑，將依合約在明天撤離，市府表示，會再與朱銘美術館洽談可能的合作方案。

基隆城博會10日開幕，展期到今天為止。林右昌表示，基隆城博會與其他縣市最不一樣的地方，就是不會在展期結束之後就歸零，大家眼睛所見，在城市空間所體驗的都會留下來，只有少數在室內的展覽，會因為空間因素結束，其餘都會成為基隆市城市魅力的一部分。

他說，以整個城市作為展場的城市博覽會，在10天的展期結束後並不是句點，而是新的起點。這些場館跟公共空間都會有新的團隊進駐，也會有新的策展。整個城市的發展跟魅力已經融合成一體，會繼續延續下去，成為基隆市民日常生活的一部分。

林右昌表示，與辦城博會最讓他感動的事，是看到基隆人重新找回對這個城市的自信，更重要的是讓大家知道，基隆市的蛻變是經過市府及專業團隊很多人的共同努力，值得大家珍惜。在這10天中，有很多離開的基隆人回來感受家鄉的蛻變，找回自己的光榮感，讓基隆未來的進步可以持續下去。

國門廣場展出朱銘人間系列紳士雕塑獲得好評，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，原先布展的合約就是借展，並不是固定放在國門廣場，所以朱銘美術館會依合約在明天撤展移走雕塑作品。

曾姿雯表示，紳士作品展出後，很多人覺得很適合這個地方，也希望作品能留下來。市府有聽到市民的心聲跟反應，會另外跟朱銘美術館討論可能的合作模式。

基隆城市博覽會今天結束，市府向朱銘美術館借展的人間系列紳士雕塑作品，將在明天撤走。聯合報系資料照片
基隆城市博覽會今天結束，市府向朱銘美術館借展的人間系列紳士雕塑作品，將在明天撤走。聯合報系資料照片

基隆 美術館 林右昌

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