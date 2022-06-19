行銷宜蘭優質漁產 林姿妙到台北希望廣場「鮪娓道來」

為了行銷宜蘭南方澳優質漁產，縣長林姿妙今天到台北希望廣場參加蘇澳區漁會「南方澳鮪娓道來」活動，並與漁業署代理署長范美玲主持宜蘭黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀促銷，包括題字表揚、黑鮪分解等活動內容精彩，帶動宜蘭水產品擴展通路，鼓勵消費者多選購優質水產品。

南方澳漁港屬於傳統捕撈作業型漁港，其多元的捕撈方式帶來多樣性漁獲，除了鯖、鰺漁業、紅珊瑚產業已是全台第一外，黑鮪魚、黃鰭鮪、鬼頭刀等更是重要產地，尤其南方澳漁港因為鄰近漁場，漁船捕獲黑鮪魚後立即趕回拍賣，保持魚獲鮮度與品質，吸引各地愛好者。

縣府海洋漁業所表示，受新冠肺炎疫情衝擊下，魚獲外銷市場低迷，生產地市場魚獲價格也低靡不振，不過在農委會漁業署針對黑鮪、黃鰭鮪與鬼頭刀的「漁產品促進外銷作業補助計畫」補貼外銷運費，「沿近海冰鮮鮪類交易獎勵計畫」補貼漁民，加上宜蘭縣政府也挹注不少資源，為漁民與外籍船員辦理快篩、PCR檢測等，疫情下持續供貨給消費者。

為了讓都會區消費者了解黑鮪、黃鰭鮪及鬼頭刀等鮮美肉質，同時感謝三多屋關係企業在疫情嚴峻時刻，在2021、2022連續兩年來南方澳漁港高價標得南方澳第一鮪，縣府與蘇澳區漁會今天到台北希望廣場舉辦「南方澳鮪娓道來」品嚐會，三多屋關係企業提供黑鮪生魚片丼飯、黑鮪味噌湯等，還邀請宜蘭在地的豬露食事義式餐廳研發黑鮪、鬼頭刀創意料理，新鮮與創意結合的美食。