快訊

升息+疫情讓房貸新戶卻步了 「這3家」銀行戶數降很大

羽球／戴資穎若大馬公開賽奪冠 有望重回球后寶座

羽球／22歲大黑馬坦言「戴資穎不好對付」 王祉怡讚嘆：她是一流球員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行銷宜蘭優質漁產 林姿妙到台北希望廣場「鮪娓道來」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
現宰現切的新鮮漁產。圖／縣府提供
現宰現切的新鮮漁產。圖／縣府提供

為了行銷宜蘭南方澳優質漁產，縣長林姿妙今天到台北希望廣場參加蘇澳區漁會「南方澳鮪娓道來」活動，並與漁業署代理署長范美玲主持宜蘭黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀促銷，包括題字表揚、黑鮪分解等活動內容精彩，帶動宜蘭水產品擴展通路，鼓勵消費者多選購優質水產品。

南方澳漁港屬於傳統捕撈作業型漁港，其多元的捕撈方式帶來多樣性漁獲，除了鯖、鰺漁業、紅珊瑚產業已是全台第一外，黑鮪魚、黃鰭鮪、鬼頭刀等更是重要產地，尤其南方澳漁港因為鄰近漁場，漁船捕獲黑鮪魚後立即趕回拍賣，保持魚獲鮮度與品質，吸引各地愛好者。

縣府海洋漁業所表示，受新冠肺炎疫情衝擊下，魚獲外銷市場低迷，生產地市場魚獲價格也低靡不振，不過在農委會漁業署針對黑鮪、黃鰭鮪與鬼頭刀的「漁產品促進外銷作業補助計畫」補貼外銷運費，「沿近海冰鮮鮪類交易獎勵計畫」補貼漁民，加上宜蘭縣政府也挹注不少資源，為漁民與外籍船員辦理快篩、PCR檢測等，疫情下持續供貨給消費者。

為了讓都會區消費者了解黑鮪、黃鰭鮪及鬼頭刀等鮮美肉質，同時感謝三多屋關係企業在疫情嚴峻時刻，在2021、2022連續兩年來南方澳漁港高價標得南方澳第一鮪，縣府與蘇澳區漁會今天到台北希望廣場舉辦「南方澳鮪娓道來」品嚐會，三多屋關係企業提供黑鮪生魚片丼飯、黑鮪味噌湯等，還邀請宜蘭在地的豬露食事義式餐廳研發黑鮪、鬼頭刀創意料理，新鮮與創意結合的美食。

台北市長參選人蔣萬安也出席活動，他強調，自己是「宜蘭女婿」，很高興有機會幫忙推銷南方澳優質漁產。

台北市長參選人蔣萬安也出席活動，他強調，自己是「宜蘭女婿」，很高興有機會幫忙推銷南方澳優質漁產。圖／縣府提供
台北市長參選人蔣萬安也出席活動，他強調，自己是「宜蘭女婿」，很高興有機會幫忙推銷南方澳優質漁產。圖／縣府提供
新鮮美味端上桌，歡迎大家到南方澳品嘗最新鮮的漁產。圖／縣府提供
新鮮美味端上桌，歡迎大家到南方澳品嘗最新鮮的漁產。圖／縣府提供

宜蘭 疫情 黑鮪魚

延伸閱讀

霪雨傷五結瓜 林姿妙勘災爭取天然災害救助

連日多雨乍放晴哈密瓜損傷 林姿妙勘災爭取現金救助

相關新聞

行銷宜蘭優質漁產 林姿妙到台北希望廣場「鮪娓道來」

為了行銷宜蘭南方澳優質漁產，縣長林姿妙今天到台北希望廣場參加蘇澳區漁會「南方澳鮪娓道來」活動，並與漁業署代理署長范美玲主...

龍應台活水湖游泳後 台東縣府說明管理方案為減少溺水

作家、前文化部長龍應台日前到台東活水湖駕帆船前下水游泳，被管理員吹哨警示並拍照，她臉書發文建議開放、引發許多討論，台東縣...

基隆756戶停電！獨居婦換攜帶式呼吸器待援 台電：有人關警鈴卻錯關電閘

基隆市中山區復興路、德安路一帶今天上午無預警停電，台電發現電力設備電閘遭不明人士關閉報警。警方追查發現，當地有建案工地消...

台東太麻里繡球花綻放 花期可到6月底7月初

台東縣太麻里鄉青山農場近期繡球花綻放，農場負責人蔡政銘表示，繡球花滿開花況預計可到6月底，氣候穩定甚至可到7月上旬，接下...

獨立樂團浪漫潮境嗨翻 基隆城博風光語海音樂會很環保

基隆城市博覽會以整座城市作為展場，展現基隆獨特的山海景緻，位於八斗子的C展區以國立海洋科技博物館為軸心，昨晚「風光語海音...

獨立樂團潮境夜音樂會嗨翻 10天基隆城博風今最後一天

基隆城市博覽會以整座城市作為展場，展現基隆獨特的山海景緻，10天展期今天最後一天，民眾要把握機會，四大展區都湧入大批人潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。