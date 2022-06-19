城博會落幕 林右昌：重新找回基隆人光榮感

為期10天的城市博覽會今天落幕，市長林右昌說，結束是新的起點，場館及公共空間都會有新的策展，最高興的是透過城市博覽會讓基隆人重新找回對城市的自信，找回自己的光榮感。

林右昌今天下午透過新聞稿指出，城市博覽會以整個城市作為展場，在展期告一段落後並不會消失，包括城際轉運站、國門廣場、要塞司令部、漁會正濱大樓等，本來就已融入基隆的都市環境，城市博覽會並不會結束，而是持續改造、持續發展並且持續進步。

林右昌表示，基隆市舉辦城市博覽會與其他縣市最不一樣的地方，就是不會在展期結束後就歸零，大家眼睛所見及在城市空間所體驗都會留下來，只有少數在室內的展覽會因為空間因素結束，其餘都會成為基隆市城市魅力的一部分。

談到城市博覽會最讓他感動的一件事，林右昌說，就是看到基隆人重新找回對這個城市的自信，更重要的是讓大家知道基隆市的蛻變是經過市府及專業團隊很多人共同努力，才能夠達到的成果，值得大家珍惜，在這10天有很多離開的基隆人都回來感受家鄉蛻變，找回自己的光榮感。

林右昌說，以整個城市作為展場的城市博覽會，在10天的展期結束後並不是句點，而是新的起點，這些場館及公共空間都會有新的團隊進駐，也會有新的策展，整個城市的發展與魅力已融合成一體，會繼續延續下去，成為市民日常生活的一部分。