快訊

高雄大貨車輾斃女騎士逃18公里 司機一句話警都怒了

大雷雨警戒範圍擴大 5縣市慎防劇烈降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆756戶停電！獨居婦換攜帶式呼吸器待援 台電：有人關警鈴卻錯關電閘

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中山區今早無預警停電，讓1名24小時要使用呼吸器的婦人大為緊張。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中山區今早無預警停電，讓1名24小時要使用呼吸器的婦人大為緊張。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市中山區復興路、德安路一帶今天上午無預警停電台電發現電力設備電閘遭不明人士關閉報警。警方追查發現，當地有建案工地消防警鈴啟動，員工在切斷電源時，誤關輸往附近民宅的電閘，造成電路中斷，756戶停電1個多小時，並非蓄意破壞。

台電基隆區營業處表示，今天上午8點22分復興路、德安路一帶共756戶停電，經派員巡視搶修，發現開關設備遭不明人士手動關閉電閘，切斷電路引發停電。巡修人員檢查後，上午9點53分全數復電，未來會在設備外貼上警語，並配裝牢固鎖，防止類似狀況發生。

台電向警方報案，追查關閉電路人士身分。基隆警二分局訪查發現，當地一處建案今早消防警鈴大作，工作人員在切斷電力時，把台電供應附近民宅電閘也一併拉下，造成民宅停電。

基隆市議員參選人施偉政說，停電區域內有一名獨居的婦人，全天候使用造氧機，今早無預警停電讓她嚇了一大跳，只能改用外出型呼吸器應急。

婦人說，因為市內電話也無法使用，不能向住在外地的子女求援，相當無助。當時攜帶型呼吸器電力只剩下2格，一開始聽說要等到中午才能供電，擔心電力不夠，還好快10點就恢復供電，不用送醫。

停電 基隆 台電

延伸閱讀

高雄楠梓近2千戶停電住戶怨「快熱死」 估晚間10點供電

「黑眉錦蛇」爬電線桿致饋線跳脫 雲林縣4297戶無預警停電

相關新聞

基隆756戶停電！獨居婦換攜帶式呼吸器待援 台電：有人關警鈴卻錯關電閘

基隆市中山區復興路、德安路一帶今天上午無預警停電，台電發現電力設備電閘遭不明人士關閉報警。警方追查發現，當地有建案工地消...

台東太麻里繡球花綻放 花期可到6月底7月初

台東縣太麻里鄉青山農場近期繡球花綻放，農場負責人蔡政銘表示，繡球花滿開花況預計可到6月底，氣候穩定甚至可到7月上旬，接下...

獨立樂團浪漫潮境嗨翻 基隆城博風光語海音樂會很環保

基隆城市博覽會以整座城市作為展場，展現基隆獨特的山海景緻，位於八斗子的C展區以國立海洋科技博物館為軸心，昨晚「風光語海音...

獨立樂團潮境夜音樂會嗨翻 10天基隆城博風今最後一天

基隆城市博覽會以整座城市作為展場，展現基隆獨特的山海景緻，10天展期今天最後一天，民眾要把握機會，四大展區都湧入大批人潮...

9國使節參訪城博會 林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變

9國駐台使節或代表昨傍晚蒞臨基隆，市長林右昌親自導覽，與使節及代表們分享基隆的蛻變，藉由大數據與科技互動的呈現，看見基隆...

基隆朱銘展亂象 遊客坐作品上拍照

朱銘美術館配合城博會在基隆國門廣場展出 「人間系列－紳士」作品，很融入「雨都」情境，吸引不少遊客拍照打卡，卻出現部分遊客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。