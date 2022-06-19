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基隆756戶停電！獨居婦換攜帶式呼吸器待援 台電：有人關警鈴卻錯關電閘
基隆市中山區復興路、德安路一帶今天上午無預警停電，台電發現電力設備電閘遭不明人士關閉報警。警方追查發現，當地有建案工地消防警鈴啟動，員工在切斷電源時，誤關輸往附近民宅的電閘，造成電路中斷，756戶停電1個多小時，並非蓄意破壞。
台電基隆區營業處表示，今天上午8點22分復興路、德安路一帶共756戶停電，經派員巡視搶修，發現開關設備遭不明人士手動關閉電閘，切斷電路引發停電。巡修人員檢查後，上午9點53分全數復電，未來會在設備外貼上警語，並配裝牢固鎖，防止類似狀況發生。
台電向警方報案，追查關閉電路人士身分。基隆警二分局訪查發現，當地一處建案今早消防警鈴大作，工作人員在切斷電力時，把台電供應附近民宅電閘也一併拉下，造成民宅停電。
基隆市議員參選人施偉政說，停電區域內有一名獨居的婦人，全天候使用造氧機，今早無預警停電讓她嚇了一大跳，只能改用外出型呼吸器應急。
婦人說，因為市內電話也無法使用，不能向住在外地的子女求援，相當無助。當時攜帶型呼吸器電力只剩下2格，一開始聽說要等到中午才能供電，擔心電力不夠，還好快10點就恢復供電，不用送醫。
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