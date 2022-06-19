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台灣好行縱谷花蓮線 暑假推郵輪式公車

中央社／ 花蓮縣19日電

縱管處推動「台灣好行」縱谷花蓮線服務再升級，暑假期間的每週六試辦郵輪公車，走訪慶修院、鯉魚潭、雲山水等知名景點，並優惠名字中有「縱、谷、花、蓮」任一字者，半價搭乘。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處發布訊息表示，跳脫到站即離的傳統公車模式，縱谷花蓮線郵輪式公車將行駛至縱谷代表性景點，沿途配置專業導覽解說人員，省下遊客自己查找公車時刻表、安排行程、等公車的時間，享受輕鬆、便捷、零負擔的小旅行。

預計在暑假期間（7、8月）每週六上午10時，縱谷花蓮線郵輪式公車由花蓮火車站出發，停靠慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠及雲山水等景點，於下午約5時10分返回花蓮火車站。郵輪式公車一日券全票新台幣490元，優惠票280元（皆含景點門票）。

另為搭配郵輪式公車首行，縱管處特別推出限量好康優惠，凡姓名中有「縱、谷、花、蓮」任一字者，即可享半價搭乘優惠，每班次提供8個優惠名額，可直接撥打客服專線：02-23215955#33報名，並於搭乘日出示身分證件供服務人員確認。

縱管處長郭振陵表示，近年來國內提倡綠色旅遊，在旅遊過程中，朝環保、低碳方向規劃旅遊行程，以降低環境負荷、維護自然景觀生態。選擇搭乘台灣好行等大眾運輸工具，讓遊客不僅省去自行開車的舟車勞頓，更是對綠色旅遊的響應。

暑假期間，非常推薦民眾來趟花蓮小旅行，欣賞壯麗的縱谷山色、呼吸清新的空氣、悠閒漫步在鄉間小路，遠離塵囂、忘卻煩憂。

公車 花蓮 郵輪

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