獨立樂團浪漫潮境嗨翻 基隆城博風光語海音樂會很環保

基隆城市博覽會以整座城市作為展場，展現基隆獨特的山海景緻，位於八斗子的C展區以國立海洋科技博物館為軸心，昨晚「風光語海音樂會」在潮境公園熱鬧登場，草地上擠滿民眾，吹著海風遙望九份山城與海面上點點漁火，獨立樂團嗨翻天。

昨晚的風光語音樂會現場，有多組獨立樂團及音樂人帶來最Chill的表演，其中包含先後入圍金曲獎的「圖騰樂團」、「Limi」、「I mean Us」、曾獲小三金「金音獎」的Neo-Soul唱作人「LINION」以及質感創作女聲「吳汶芳」。

潮境公園白天能夠遠眺基隆嶼、基隆山，夜晚能欣賞最棒的音樂會，很多民眾坐在草皮上，吹著海風遙望九份山城與海面上點點漁火。

林右昌說，「風光語海音樂會」活動非常吸引人，從下午就陸續有很多民眾聚集在潮境公園，呈現基隆這個海港城市的海洋風情，主辦單位還特別邀集綠能及海洋環保相關攤位，以手作品、美食、音樂等與民眾分享環保理念，很高興透過城市博覽會傳遞環保精神，也讓大家重新認識基隆這個城市。

林右昌在音樂會中與致力於環保的歌手吳汶芳交換禮物，用來自大海的禮物「海洋福石」（浮石）」精油擴香禮盒送給崇尚海洋和環保的吳汶芳，而吳汶芳則以自己手作品牌「無垃不作」的海廢創作品回贈市長。