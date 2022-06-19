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9國使節參訪城博會 林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
9國使節參訪城博會，林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變。圖／基隆市政府提供
9國使節參訪城博會，林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變。圖／基隆市政府提供

9國駐台使節或代表昨傍晚蒞臨基隆，市長林右昌親自導覽，與使節及代表們分享基隆的蛻變，藉由大數據與科技互動的呈現，看見基隆人24小時生活軌跡，也期待基隆能扮演「台灣起點城市」的角色，與各國展開更多的交流。

來自聖克里斯多福及尼維斯的大使哈菁絲、馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊2我友邦大使，墨西哥、秘魯、奈及利亞、新加坡、土耳其、西班牙、索馬利蘭，9國駐台使節或代表到訪城博會，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯陪同。

林右昌表示，基隆的發展，奠基舊大航海時代，交織來自世界各地歷史文化，不僅是台灣第一個現代化港口城市，也是台灣航向世界的起點。在西2倉庫-主展館「起點城市」中，市長講述基隆的過去與經典故事。

林右昌帶使節團，體驗遺址考古，透過雙手挖掘樂趣，讓使節們與這塊土地歷史有更多連結。走訪主展館之後，觀銷處長曾姿雯陪伴使節及代表們來到漁會正濱大樓，走訪由基隆市政府觀光及城市行銷處主辦、左腦創意總策劃特色市集。

在食材達人徐仲老師的介紹下，使節們認識基隆特色的咖哩沙茶文化，再由雨都漫步創辦人米拉攜手基隆咖啡名店丸角自轉生活咖啡老闆James，以三杯不同風味咖啡品飲，感受不同的咖啡文化。

知名市集策展人米力策劃的「大基隆。市」特色市集，由全台29個引領餐飲趨勢的品牌共同合作，透過食物呈現基隆原住民的採集文化、歷經大航海時代西荷法英德美各國足跡、日治時期乃至於國民政府來台後的多元飲食面貌，讓使節們感受基隆飲食文化豐厚底蘊。

曾姿雯處長表示，基隆是個越夜越美麗的城市，這次透過城博會將把整個基隆港區變成光的舞台，因此也特別帶領使節們透過海上觀展，看見基隆專屬KEELUNG地標、基隆文化中心的光雕展演，乘著夜色微風，感受基隆港區獨特魅力。

9國使節參訪城博會，林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變。圖／基隆市政府提供
9國使節參訪城博會，林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變。圖／基隆市政府提供
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9國使節參訪城博會，林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變。圖／基隆市政府提供
9國使節參訪城博會，林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變。圖／基隆市政府提供
9國使節參訪城博會，林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變。圖／基隆市政府提供
9國使節參訪城博會，林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變。圖／基隆市政府提供
9國使節參訪城博會，林右昌市長讓世界看見基隆的蛻變。圖／基隆市政府提供

基隆港 咖啡 林右昌

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