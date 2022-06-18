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國寶殞落 全台僅存文面林智妹走過百年人生病逝花蓮

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國寶殞落 全台僅存文面林智妹走過百年人生病逝花蓮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
全台僅存的文面國寶、百歲人瑞林智妹，額頭上的文面在日據時期遭日本人刮除，只留下淡淡痕跡。圖／本報資料照片
全台僅存的文面國寶、百歲人瑞林智妹，額頭上的文面在日據時期遭日本人刮除，只留下淡淡痕跡。圖／本報資料照片

花蓮縣、後移居新北的賽德克族百歲人瑞林智妹，是全台僅存的文面國寶，蔡英文總統去年還曾前往探視。林智妹因年事已高，近日住院但病況不佳，今天由家屬陪同回到卓溪鄉老家，晚間辭世。花蓮縣長徐榛蔚表達哀悼之意，近日將派員前往慰問、探視家屬。

花蓮縣文化局表示，在泰雅族、太魯閣族、賽德克族3族傳統社會中，男子曾獵首、女子具織布能力，才能獲得文面資格以及論及婚嫁，男子紋在前額及下巴，女子紋在前額及臉頰，是原住民族中相當特別的文化特徵。

文化局將「文面傳統」登錄為民俗類無形文化資產，2016年林智妹等6位原住民族耆老被登錄為保存者。在其他幾位長輩陸續凋零後，林智妹成為全台唯一的文面保存者，總統蔡英文去年2月還曾前往探視這位「國寶級阿嬤」。

林智妹族語名為Ipay Wilang，今年滿百歲，但因早年戶政登記混亂，她的實際年齡還更大。她出生於花蓮縣秀林鄉，日據時期因日本殖民政府統治需求，部落賽德克族人都被遷移到卓溪鄉山里部落。林智妹額頭上原本代表族群文化象徵的文面，也因日本警察認為是野蠻象徵，遭到割除，只留下淡淡痕跡。

文化局表示，林智妹在艱困歲月中成長，個性依然積極樂觀。

據了解，林智妹後來搬到新北市中和區與大女兒林朝花同住，原本精神和飲食狀態都還不錯，不過年紀大了，近日身體欠佳，住進新北市土城醫院治療。因病況不樂觀，今天由家人陪同回到卓溪鄉山里部落老家，晚間6時許在家中安然辭世，走完百年人生。

花蓮縣長徐榛蔚表示，林智妹阿嬤是人間國寶，對她的逝世表達哀悼，並將派員前往探視、慰問親屬。

賽德克族女子必須會織布，才有文面資格，林智妹阿嬤手上這件衣服，就是她20幾歲自己做的。圖／報系資料照片
賽德克族女子必須會織布，才有文面資格，林智妹阿嬤手上這件衣服，就是她20幾歲自己做的。圖／報系資料照片
蔡英文總統去年2月曾到新北市中和區探視全國僅存的台灣原住民族文面登錄保存者林智妹（Ipay Wilang）。圖／總統府提供
蔡英文總統去年2月曾到新北市中和區探視全國僅存的台灣原住民族文面登錄保存者林智妹（Ipay Wilang）。圖／總統府提供

文化局 花蓮

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