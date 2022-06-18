國寶殞落 全台僅存文面林智妹走過百年人生病逝花蓮

花蓮縣、後移居新北的賽德克族百歲人瑞林智妹，是全台僅存的文面國寶，蔡英文總統去年還曾前往探視。林智妹因年事已高，近日住院但病況不佳，今天由家屬陪同回到卓溪鄉老家，晚間辭世。花蓮縣長徐榛蔚表達哀悼之意，近日將派員前往慰問、探視家屬。

花蓮縣文化局表示，在泰雅族、太魯閣族、賽德克族3族傳統社會中，男子曾獵首、女子具織布能力，才能獲得文面資格以及論及婚嫁，男子紋在前額及下巴，女子紋在前額及臉頰，是原住民族中相當特別的文化特徵。

文化局將「文面傳統」登錄為民俗類無形文化資產，2016年林智妹等6位原住民族耆老被登錄為保存者。在其他幾位長輩陸續凋零後，林智妹成為全台唯一的文面保存者，總統蔡英文去年2月還曾前往探視這位「國寶級阿嬤」。

林智妹族語名為Ipay Wilang，今年滿百歲，但因早年戶政登記混亂，她的實際年齡還更大。她出生於花蓮縣秀林鄉，日據時期因日本殖民政府統治需求，部落賽德克族人都被遷移到卓溪鄉山里部落。林智妹額頭上原本代表族群文化象徵的文面，也因日本警察認為是野蠻象徵，遭到割除，只留下淡淡痕跡。

文化局表示，林智妹在艱困歲月中成長，個性依然積極樂觀。

據了解，林智妹後來搬到新北市中和區與大女兒林朝花同住，原本精神和飲食狀態都還不錯，不過年紀大了，近日身體欠佳，住進新北市土城醫院治療。因病況不樂觀，今天由家人陪同回到卓溪鄉山里部落老家，晚間6時許在家中安然辭世，走完百年人生。